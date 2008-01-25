Родители и дети: здоровое сердце в любом возрасте

Редкая девушка в юном возрасте думает о своем сердце как о важнейшем органе, эпицентре системы кровообращения, снабжающей органы и ткани кислородом.

В то же время эксперты объясняют, что девочкам-подросткам следует знать о том, что начинать думать о здоровье сердца нужно в детском возрасте.

Детский кардиолог доктор Тереза Ли (Teresa Lee) отметила, что привычки и образ жизни, сложившиеся в подростковом возрасте, такие как сохранение физической активности и здоровое питание, способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы в течение последующей жизни. Доктор Т. Ли — доцент кафедры педиатрии в Медицинском центре Колумбийского университета (Columbia University Medical Center) в Нью-Йорке, США. Она подчеркнула, что здоровые привычки лучше формировать в детском и подростковом возрасте. Привычки, сформированные в этом возрасте, действительно определяют уровень состояния здоровья уже взрослого человека на долгие годы вперед.

В исследованиях показано, что атеросклероз может начать развиваться уже в подростковом возрасте. Нездоровое питание, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение и избыточная масса тела могут обусловливать повышение уровня холестерина, который является основным фактором риска развития атеросклероза, болезней сердца и инсульта.

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association — AHA), у подростков отмечается широкий спектр факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая повышенное артериальное давление, употребление табачных изделий, высокий уровень холестерина, отсутствие физической активности, ожирение и нездоровое питание.

Доктор Джудит Симмс-Сендан (Judith Simms-Cendan), директор отделения детской и подростковой гинекологии Медицинской школы Миллера Университета Майами (University of Miami’s Miller School of Medicine), отметила, что быстрое увеличение массы тела в детском и подростковом возрасте — это всегда проблема с избыточной массой тела во взрослой жизни. У подростков, ведущих малоподвижный образ жизни, также часто возникают нарушения сна, и это также может повлиять на здоровье их сердца.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует лицам молодого возраста также как и взрослым, оставаться физически активными, придерживаться рациона питания с высоким содержанием клетчатки, фруктов и овощей и низким содержанием жиров, поддерживать здоровую массу тела, хорошо высыпаться, не курить и не употреблять табачные изделия, включая электронные сигареты.

По словам Д. Симмс-Сендан, полезны занятия в организованных спортивных танцевальных командах или занятия физкультурой.

Следует обращать внимание на любые подозрительные симптомы со стороны сердца.

Доктор Т. Ли подчеркнула, что, хотя у большинства подростков здоровое сердце, важно обращать внимание на подозрительные симптомы со стороны сердца и всегда говорить об этом. Она объяснила, что, например, следует насторожиться, если в какой-то момент становится трудно выполнять привычные ранее физические нагрузки.

Кроме того, Т. Ли сообщила, что можно сравнить переносимость физических нагрузок с теми нагрузками, которые переносят сверстники. В случае невозможности выполнить физические нагрузки, которые выполняют сверстники, это стоит обсудить с родителями или врачом.

Также следует обращать внимание на нерегулярное сердцебиение.

На профилактическом осмотре можно задать любые вопросы о здоровье. Кроме того, врач при аускультации может выявить шумы в сердце.

Период беременности и здоровье сердца

Беременность — это всегда большой стресс для сердечно-сосудистой системы. У беременных подростков повышен риск преэклампсии.

Риск осложнений беременности значительно повышен у подростков с врожденным пороком сердца или факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как повышенное артериальное давление или ожирение.

При выборе средств контрацепции также следует учитывать диагностированные сердечно-сосудистые заболевания. Так, девушкам с такими заболеваниями могут быть рекомендованы пероральные контрацептивы, содержащие прогестины, а эстроген-содержащие, наоборот, противопоказаны.

Один и тот же симптом может наблюдаться при заболеваниях сердца, а также и при других состояниях.

Так, например, учащенное сердцебиение может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний или тревоги.

Родители и дети: возможность моделировать вместе здоровое поведение

Разговор с подростками о здоровье сердца может оказаться непростой задачей для родителей. Но если они хотят, чтобы их дети практиковали здоровые привычки, первое, что им следует сделать, — это подать им пример. Так, доктор Д. Симмс-Сендан отметила, что, если ребенку, который борется с избыточной массой тела, сказать, чтобы он не пил газировку и не ел нездоровую пищу, если вы ее покупаете и приносите домой, то ничего не получится. Просто не приносите нездоровую еду домой. Доктор Д. Симмс-Сендан предложила родителям брать своих подростков с собой в магазин за продуктами, чтобы они могли выбрать здоровую пищу, которая им нравится. Она объяснила, что совместные прогулки — еще один способ моделировать здоровое поведение.

Спросите своих детей, что они хотели бы сделать, чтобы быть здоровыми.

По материалам www.medicalxpress.com