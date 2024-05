Компании «Roche» и «Atea Pharmaceuticals» объявили об объединении усилий в борьбе против COVID-19 с целью разработки, производства и распространения AT-527, экспериментального противовирусного препарата прямого действия для перорального приема. AT-527 блокирует фермент вирусную РНК-полимеразу, необходимую для репликации вируса. В настоящее время его изучают в рамках 2-й фазы клинических исследований у госпитализированных пациентов с COVID-19 средней степени тяжести. В клинических исследованиях 3-й фазы, которые начнутся в I кв. 2021 г., изучат применение препарата у амбулаторных пациентов. Кроме того, AT-527 может быть разработан для постконтактных профилактических мероприятий.

AT-527 представляет собой исследуемое пролекарство для перорального приема на основе пуриновых нуклеотидов, которое продемонстрировало противовирусную активность in vitro и in vivo в отношении нескольких оболочечных однонитевых РНК-вирусов, включая флавивирусы человека и коронавирусы. Это высокоселективное пролекарство из пуриновых нуклеотидов было разработано для ингибирования вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы, фермента, необходимого для репликации РНК-вирусов. «Atea Pharmaceuticals» сообщает, что исследуемый препарат хорошо переносится, доступен для одно- или двукратного приема, обладает высокой биодоступностью при пероральном приеме и стабилен при хранении. Противовирусная активность и безопасность AT-527 была продемонстрирована в клинических исследованиях 2-й фазы у пациентов с гепатитом C и в доклинических исследованиях in vitro с вирусом SARS-CoV2. В случае успеха исследований, AT-527, доступный для производства в больших количествах, может помочь лечить пациентов на раннем этапе, замедлить прогрессирование инфекции и способствовать снижению общей нагрузки на системы здравоохранения.

Если AT-527 окажется безопасным и эффективным в клинических исследованиях и будет получено разрешение регуляторных органов, «Atea» будет нести ответственность за распространение этого варианта лечения в США с возможностью запросить поддержку «Genentech», а «Roche» — за пределами Соединенных Штатов.

