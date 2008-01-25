Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииrNAPc2: новый терапевтический подход при COVID-19

rNAPc2: новый терапевтический подход при COVID-19

Опубликовано  16.07.2021

Исследовательская группа из Медицинского центра Университета имени Йоханнеса Гутенберга Майнца (Universitätsmedizin Mainz) выявила новое направление фармакотерапии COVID-19. Это рекомбинантный антикоагулянтный белок нематод c2 (Recombinant nematode anticoagulant protein c2 — rNAPc2), который, как уже продемонстрировали ученые, является многообещающим компонентом терапии при тяжелых случаях COVID-19.

Рекомбинантный белок rNAPc2 действует непосредственно на свертывание крови и может предотвращать нарушения свертывания и связанное с ними воспаление при инфекциях SARS-CoV-2 , что, по- видимому, играет центральную роль в прогнозе у пациентов с COVID-19. Активный компонент непосредственно вмешивается в ранние процессы свертывания крови, ингибируя тканевой фактор VIIa, которому отведена центральная роль в воспалительной реакции на вирусные инфекции и в процессе распространения вируса.

В результате более ранних клинических и доклинических исследований, в том числе для лечения лихорадки Эбола, было установлено, что rNAPc2 обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами в дополнение к антикоагулянтному эффекту. rNAPc2 уже был протестирован у более чем 700 пациентов в фазе I и II, в том числе в клинических исследованиях по профилактике венозных и артериальных тромбозов, в которых было установлено, что он эффективен в ингибировании сигнального пути тканевого фактора и хорошо переносится в терапевтических дозах.

Клинические исследования

С декабря 2020 г. активный компонент исследуется в международном многоцентровом клиническом исследовании фазы II/III при участии стационарных пациентов с COVID-19 с повышенными показателями свертывания крови. Цель исследования состоит в том, чтобы выяснить, может ли лечение rNAPc2 предотвратить тромбоз более эффективно, чем стандартная терапия антикоагулянтом гепарином. rNAPc2 вводится подкожно в 1-, 3- и 5-й день.

Отличие от предыдущей терапии

«Тромбо-воспалительные процессы при COVID-19 стали отправной точкой для наших исследований с активным компонентом rNAPc2», — пояснил профессор Доктор Вольфрам Руф (Wolfram Ruf), научный директор Центра тромбоза и гемостаза Медицинского центра Университета Майнца. rNAPc2 непосредственно вмешивается в ранние процессы свертывания крови, ингибируя так называемый тканевой фактор. Тканевой фактор — это белок, который активирует свертывание крови и играет центральную роль в воспалительной реакции при вирусных инфекциях и распространении вирусов.

Механизм действия rNAPc2 в корне отличается от такового антикоагулянта гепарина, который ранее применялся для профилактики тромбозов у пациентов с COVID-19. Гепарин ингибирует более поздние фазы свертывания крови.

Если терапевтическое действие rNAPc2 будет положительным в клинических исследованиях при COVID-19, этот факт позволит применять его при других тромбовоспалительных заболеваниях. К ним относятся антифосфолипидный синдром — серьезное осложнение, которое может развиться при аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка.

По материалам www.gelbe-liste.de

Опубликовано  16.07.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости