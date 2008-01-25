rNAPc2: новый терапевтический подход при COVID-19

Исследовательская группа из Медицинского центра Университета имени Йоханнеса Гутенберга Майнца (Universitätsmedizin Mainz) выявила новое направление фармакотерапии COVID-19. Это рекомбинантный антикоагулянтный белок нематод c2 (Recombinant nematode anticoagulant protein c2 — rNAPc2), который, как уже продемонстрировали ученые, является многообещающим компонентом терапии при тяжелых случаях COVID-19.

Рекомбинантный белок rNAPc2 действует непосредственно на свертывание крови и может предотвращать нарушения свертывания и связанное с ними воспаление при инфекциях SARS-CoV-2 , что, по- видимому, играет центральную роль в прогнозе у пациентов с COVID-19. Активный компонент непосредственно вмешивается в ранние процессы свертывания крови, ингибируя тканевой фактор VIIa, которому отведена центральная роль в воспалительной реакции на вирусные инфекции и в процессе распространения вируса.

В результате более ранних клинических и доклинических исследований, в том числе для лечения лихорадки Эбола, было установлено, что rNAPc2 обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами в дополнение к антикоагулянтному эффекту. rNAPc2 уже был протестирован у более чем 700 пациентов в фазе I и II, в том числе в клинических исследованиях по профилактике венозных и артериальных тромбозов, в которых было установлено, что он эффективен в ингибировании сигнального пути тканевого фактора и хорошо переносится в терапевтических дозах.

Клинические исследования

С декабря 2020 г. активный компонент исследуется в международном многоцентровом клиническом исследовании фазы II/III при участии стационарных пациентов с COVID-19 с повышенными показателями свертывания крови. Цель исследования состоит в том, чтобы выяснить, может ли лечение rNAPc2 предотвратить тромбоз более эффективно, чем стандартная терапия антикоагулянтом гепарином. rNAPc2 вводится подкожно в 1-, 3- и 5-й день.

Отличие от предыдущей терапии

«Тромбо-воспалительные процессы при COVID-19 стали отправной точкой для наших исследований с активным компонентом rNAPc2», — пояснил профессор Доктор Вольфрам Руф (Wolfram Ruf), научный директор Центра тромбоза и гемостаза Медицинского центра Университета Майнца. rNAPc2 непосредственно вмешивается в ранние процессы свертывания крови, ингибируя так называемый тканевой фактор. Тканевой фактор — это белок, который активирует свертывание крови и играет центральную роль в воспалительной реакции при вирусных инфекциях и распространении вирусов.

Механизм действия rNAPc2 в корне отличается от такового антикоагулянта гепарина, который ранее применялся для профилактики тромбозов у пациентов с COVID-19. Гепарин ингибирует более поздние фазы свертывания крови.

Если терапевтическое действие rNAPc2 будет положительным в клинических исследованиях при COVID-19, этот факт позволит применять его при других тромбовоспалительных заболеваниях. К ним относятся антифосфолипидный синдром — серьезное осложнение, которое может развиться при аутоиммунных заболеваниях, таких как системная красная волчанка.

По материалам www.gelbe-liste.de