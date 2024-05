Риск развития депрессии у детей связан с индексом массы тела?

В недавнем исследовании показано, что риск развития депрессии повышен у детей в возрасте 12–16 лет с более высоким индексом массы тела (ИМТ).

При этом было выявлено, что связь между более высоким ИМТ и риском развития депрессии слабее в возрасте 16–21 года.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Psychological Medicine».

Исследование было проведено сотрудниками факультета наук о жизни и медицины (Faculty of Life Sciences & Medicine) Королевского колледжа Лондона (King’s College London) и Института психиатрии, психологии и нейробиологии (Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience).

Были проанализированы данные более чем 10 000 близнецов, участвующих в исследовании раннего развития близнецов (TEDS) и из реестра взрослых близнецов Великобритании (TwinsUK). Ученые исследовали взаимосвязь между ИМТ и наличием симптомов депрессии у участников в возрасте 12, 16 и 21 года. Было выявлено, что риск развития депрессии у детей с повышенным ИМТ наиболее повышен у детей в возрасте 12–16 лет.

Первый автор доктор Эллен Томпсон (Ellen Thompson), сотрудник Школы жизненного цикла и демографических наук (School of Life Course & Population Sciences) и Школы психического здоровья и психологических наук (School of Mental Health & Psychological Sciences), объяснила, что понимание взаимосвязи между психическим заболеванием и массой тела в подростковом возрасте важно для оказания своевременной психологической поддержки детям.

В исследовании зафиксировано, что ковариация между ИМТ и депрессией в каждом возрасте в основном объясняется факторами окружающей среды.

Это исследование выявило, что ранний подростковый возраст является критическим моментом для развития депрессивных симптомов, связанных с повышением массы тела.

Одна из главных авторов исследования профессор Талия Эли (Thalia Eley), профессор генетики, развития и поведения в Школе психического здоровья и психологических наук (School of Mental Health & Psychological Sciences), объяснила, что исследование выявило связь между повышением количества случаев ожирения и психических заболеваний. Т. Эли подчеркнула, что важна психологическая работа с подростками, чтобы помочь им сформировать позитивный образ тела. Для этого следует применять такие стратегии, как сосредоточение внимания на здоровье и благополучии, а не на массе тела. Таким образом, формирование позитивного образа тела у подростков способствует профилактике развития депрессии, связанной с повышенной массой тела.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования причин более высокого риска развития депрессии у детей в возрасте 12–16 лет по сравнению с лицами старшего возраста.

По материалам www.medicalxpress.com