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Новости медицины и фармацииРиск летального исхода при сахарном диабете ІІ типа снизят овощи, цельнозерновые продукты и рыба?

Риск летального исхода при сахарном диабете ІІ типа снизят овощи, цельнозерновые продукты и рыба?

Опубликовано  21.09.2022

У пациентов с сахарным диабетом ІІ типа (СД II) повышен риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, деменции, рака и переломов костей. И, несмотря на увеличение количества эффективных лекарственных средств для лечения пациентов с СД II, изменение образа жизни, включая регулярные физические упражнения и диету, остаются краеугольным камнем терапии при данном заболевании.

Как отметил доктор Джанетт Барбареско (Janett Barbaresko), сотрудник Немецкого диабетического центра (German Diabetes Center) в Дюссельдорфе, Германия, недавний метаанализ показал, что соблюдение диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, клетчаткой, рыбой и полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), а также употребление в пищу большего количества овощей и растительного белка способствует увеличению продолжительности жизни пациентов с СД II.

В то же время исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для определения влияния на прогрессирование СД II молочных продуктов, мяса и чая, а также микронутриентов, таких как кофеин и витамин D.

Результаты метаанализа были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the Study of Diabetes — EASD) в текущем году в Стокгольме, Швеция.

Исследователи провели систематический обзор 107 проспективных обсервационных исследований, в которых изучали различные диетические факторы (то есть режим питания, содержание в продуктах макроэлементов (углеводов, жиров, белков), микроэлементов (минералов и витаминов), полифенолов, употребление диетических добавок) и их связь с риском летального исхода у пациентов в возрасте старше 18 лет с СД II.

В анализе было показано, что регулярное употребление в пищу цельнозерновых продуктов, клетчатки, рыбы, омега-3 ПНЖК было связано со снижением риска летального исхода от всех причин на 16%. Также продемонстрировано, что дополнительное включение в рацион 5 г пищевых волокон (клетчатки) в день по сравнению со среднепопуляционным было связано со снижением риска летального исхода на 14%. Употребление дополнительной порции рыбы в неделю и увеличение количества омега-3 ПНЖК на 0,1 г в день ассоциированы со снижением риска летального исхода на 16% и 13% соответственно.

Основными источниками омега-3 ПНЖК являются рыба, растительное масло, орехи (особенно грецкие), семена льна и льняное масло, а также листовые овощи.

Также было показано, что риск летального исхода был ниже у лиц, потребляющих в пищу большое количество овощей и растительного белка (например орехов, тофу, бобов, чечевицы и гороха).

В то же время продемонстрировано, что добавление в рацион с продуктами питания 300 мг холестерина в день было связано с повышением риска летального исхода на 19%.

Не было выявлено убедительных доказательств преимуществ средиземноморской диеты и диеты с низким содержанием углеводов и большим количеством белка, а также связи между употреблением мяса, орехов, молочных продуктов, кофеина и витамина D с риском летального исхода.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  21.09.2022

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