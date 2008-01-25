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Новости медицины и фармацииРиск каких заболеваний повышен у лиц со склонностью к образованию келоидных рубцов?

Риск каких заболеваний повышен у лиц со склонностью к образованию келоидных рубцов?

Опубликовано  12.01.2023

В недавнем многоцентровом поперечном популяционном когортном исследовании было показано, что образование келоидных (гипертрофических) рубцов связано с повышенным риском развития атопической экземы, артериальной гипертензии и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Исследование было проведено учеными из Школы иммунологии и микробиологии и Института дерматологии Святого Иоанна в Королевском колледже Лондона (School of Immunology & Microbial Sciences and St John’s Institute of Dermatology at King’s College London).

Были проанализированы данные Британского биобанка (UK Biobank) о наличии сопутствующих заболеваний у пациентов с гипертрофическими рубцами.

Было выявлено, что у лиц с такими рубцами отмечают повышенный риск развития атопической экземы, артериальной гипертензии, болевого синдрома и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В исследовании были проанализированы данные 972 участников с гипертрофическими рубцами и 229 106 представителей контрольной группы, не имеющих признаков келоидообразования. Для статистического анализа полученных данных применяли модели логистической регрессии.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA Dermatology».

Было выявлено, что риск развития сопутствующей патологии у пациентов с гипертрофическими рубцами зависит от этнической принадлежности. Так, вероятность возникновения миом и артериальной гипертензии выше у лиц негроидной расы.

По оценкам исследователей, сочетанное развитие данных патологических состояний объясняется наличием общих патофизиологических механизмов их возникновения. На сегодня требуются дальнейшие исследования в этой области.

Как отметили ученые, потенциально определение патофизиологической взаимосвязи между склонностью к образованию келоидных рубцов и других заболеваний будет способствовать их раннему выявлению и профилактике.

Кроме того, доктор Чуин Ин Унг (Chuin Ying Ung), ведущий автор исследования, объяснил, что были выявлены важные пробелы в медицинских картах участников Британского биобанка, требующие последующего устранения для повышения исследовательского потенциала этой базы данных.

Ч.И. Унг рассказал, что ученые планируют дальнейшие исследования общих генетических, молекулярных и клеточных механизмов фиброзирования различных тканей, включая соединительную ткань внутренних органов.

По материалам www.jamanetwork.com; www.medicalxpress.com

Опубликовано  12.01.2023

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