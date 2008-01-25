До недавнего времени младенцы и дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) не получали лечения, способного остановить прогрессирование нервно-мышечного заболевания. При СМА поврежденные двигательные нейроны спинного мозга не могут правильно посылать сигналы мышечным клеткам. В результате младенцы и дети со СМА не в состоянии держать голову, сидеть или ходить. Степень клинических проявлений различна и зависит от серьезности мутации.

В публикации в Медицинском журнале Новой Англии (New England Journal of Medicine — NEJM) Бэзил Даррас, доктор медицины (Basil Darras, MD) из Бостонской детской больницы (Boston Children’s Hospital), и его коллеги сообщают о положительных результатах применения рисдиплама. Рисдиплам — это новейший из разработанных за последние десятилетия препаратов, модифицирующих болезнь СМА. В отличие от более ранних методов лечения, это низкомолекулярный препарат, который можно принимать перорально.

В открытом исследовании участвовал 41 ребенок в 14 центрах в возрасте 1–7 мес с СМА 1-го типа, наиболее тяжелой формой заболевания; симптомы появляются в течение первых 6 мес, и больные дети обычно умирают в течение 2–3 лет. По сравнению с историческими контрольными данными о детях, не получавших лечения, у младенцев на фоне терапии наблюдалось улучшение двигательной функции, включая способность сидеть без посторонней помощи в течение определенного периода времени. Они с большей вероятностью, чем контрольная группа, приобретали определенные моторные навыки и жили дольше, чем можно было ожидать.

Устранение первопричины СМА

В 1961 г. детский невролог из Бостона Рэндольф Байерс, доктор медицины (Randolph Byers, MD), и невропатолог Бетти Банкер, доктор медицины (Betty Banker, MD) описали инфантильную форму СМА. За последнее десятилетие Бостонская детская больница принимала активное участие в разработке и клинических исследованиях методов лечения, направленных на первопричину СМА: неспособность синтезировать достаточное количество белка SMN, необходимого для нормальной функции двигательного нейрона. Дефицит является результатом мутаций как в SMN1, так и в его «резервном» гене SMN2.

В 2004 г. Б. Даррас стал соучредителем Сети педиатрических нейромышечных клинических исследований (Pediatric Neuromuscular Clinical Research Network — PNCRN) СМА, консорциума исследовательских центров, включая Бостонскую детскую больницу, для ускорения разработки методов лечения.

По словам Б. Дарраса, невозможно проводить клинические исследования редкого заболевания на базе только одной больницы. В PNCRN объединили исследователей из различных учреждений, благодаря чему удалось проанализировать данные исторических обсервационных исследований и разработать критерии клинического эффекта, которые используются в клинических исследованиях для оценки эффективности препаратов.

Десятилетие клинического успеха при СМА

В течение 7 лет первый препарат, назначаемый при СМА — нусинерсен (Спинраза) — проходил клинические исследования в Бостонских детских и других центрах. Нусинерсен, вводимый в позвоночный канал с помощью люмбальной пункции, представляет собой антисмысловой олигонуклеотид, эффект которого заключается в направлении «резервного» гена SMN2 на синтез большего количества белка SMN. В августе 2014 г. Бостонская детская больница была первым в мире учреждением, включившей младенца в основное клиническое исследование ENDEAR. В декабре 2016 г. препарат получил одобрение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration- FDA), и с тех пор команда Б. Дарраса провела лечение более 100 младенцев, детей и взрослых с помощью нусинерсена.

В мае 2019 г., после успешного клинического тестирования в Бостонской детской больнице применяется заместительная генная терапия препаратом онасемноген абепарвовек (Zolgensma) для младенцев и детей в возрасте младше 2 лет, больных СМА. Однократно вводится правильная версия гена SMN1. На сегодня в рамках программы SMA 33 младенца прошли курс заместительной генной терапии.

В августе 2020 г. FDA одобрило рисдиплам (Evrysdi) для применения у взрослых и детей в возрасте от 2 мес и старше. Подобно нусинерсену, рисдиплам заставляет клетки человеческого организма вырабатывать больше белка SMN, но другим способом. Вместо спинномозговой пункции рисдиплам назначают в виде ежедневных пероральных препаратов. В настоящее время около 15 детей и взрослых получают рисдиплам в рамках программы СМА.

Скрининг новорожденных на СМА

Б. Даррас и другие участники программы СМА продолжают исследовать новые методы лечения, такие как применение моноклональных антител для усиления роста мышечных волокон у детей с СМА. Между тем, отчасти благодаря лоббированию Б. Дарраса, Массачусетс стал одним из первых двух штатов США, который ввел в действие скрининг новорожденных на СМА, это произошло в январе 2018 г. Сегодня в 32 штатах действуют или разрабатываются программы, и ожидается, что к 2022 г. они будут действовать во всех 50 штатах.

Б. Даррас сообщает: «К тому времени, когда младенцев со СМА-1 приносят к врачу, они уже утратили 50% или более своих мотонейронов. Если мы сможем диагностировать заболевание до проявления клинических симптомов, то сможем начать медикаментозное лечение очень рано и довольно часто реально изменить ситуацию для этих детей, предотвратив болезнь».

По материалам www.medicalxpress.com