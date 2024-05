В результате новых исследований продемонстрировано, что при применении более низких доз линезолида в терапевтической схеме BPaL (бедаквилин, претоманид и линезолид) отмечается значительное уменьшение числа побочных эффектов, связанных с лечением пациентов с туберкулезом (ТБ) с высокой лекарственной резистентностью, без снижения эффективности.

На конференции Международного общества по СПИДу (International AIDS Society — IAS) были представлены результаты нового исследования. Первый автор Франческа Конради (Francesca Conradie) из отдела клинических исследований ВИЧ, факультет медицинских наук, Университет Витватерсранда (Clinical HIV Research Unit, Faculty of Health Sciences, University of Witwatersrand), Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика, отмечает, что, по данным исследования ZeNix, сниженные дозы и/или более короткое время приема линезолида характеризуются не только высокой эффективностью, но и повышенной безопасностью.

Как сообщалось по результатам основного исследования Nix-TB, применение схемы BPaL обеспечило 90% успешность лечения среди лиц с формами ТБ с высокой лекарственной устойчивостью.

Однако 6-месячный курс лечения, включающий линезолид в дозе 1200 мг, приводил к токсическим эффектам: у 81% пациентов в исследовании отмечалась периферическая невропатия, а миелосупрессия — у 48%. Из-за этих побочных эффектов часто требовалось снижать дозу или прерывать терапию.

Коррекция дозы линезолида в новом исследовании ZeNix снизила частоту развития периферической невропатии до 13% и миелосупрессии — до 7% без значительного снижения ответа на лечение.

Важно отметить, что результаты были одинаковыми среди пациентов с ВИЧ и без него. Это важный факт, потому как ТБ является основной причиной смерти среди пациентов с ВИЧ.

По данным Ф. Конради, в исследовании ZeNix только 20% пациентов были ВИЧ-инфицированными, но в исследовании Nix-TB были инфицированы 30%, так что сейчас получен клинический опыт ведения около 70 инфицированных пациентов, причем результаты терапии не отличаются.

Эксперты отмечают, что полученные результаты представляют собой важный поворот в решении сложной задачи лечения высокорезистентного ТБ.

По мнению Хендрика Стрика (Hendrik Streeck, MD), доктора медицины, сопредседатель IAS и директора Института вирусологии и Института исследования ВИЧ в Боннском университете (Institute of Virology and the Institute for HIV Research at the University Bonn), Бонн, Германия, полученные результаты могут способствовать изменению рекомендаций относительно лечения высокорезистентного ТБ.

Исследование ZeNIX

В ІІІ фазу исследования ZeNix был включен 181 пациент с высокорезистентным ТБ из Южно-Африканской Республики, России, Грузии и Молдовы. Средний возраст пациентов составил 37 лет; 67,4% были мужчинами, 63,5% — представителями европеоидной расы и 19,9% были ВИЧ-положительными.

Все пациенты получали лечение в течение 6 мес бедаквилином 200 мг ежедневно в течение 8 нед, затем бедаквилином 100 мг ежедневно в течение 18 нед, а также проломанидом 200 мг ежедневно.

Пациенты были случайным образом разделены для приема одной из четырех суточных доз линезолида: 1200 мг в течение 6 мес (исходная доза из исследования Nix-TB; n = 45) или 2 мес (n = 46), или 600 мг в течение 6 или 2 мес (по 45 пациентов).

Процентное соотношение пациентов с ВИЧ было одинаковым в четырех группах — около 20% в каждой.

Первичная контрольная точка — разрешение клинического заболевания и отрицательный статус посева через 6 мес — наблюдалась во всех группах. Показатель успешной терапии составил 93% для тех, кто получал 1200 мг в течение 6 мес, 89% — для получавших 1200 мг в течение 2 мес, 91% для тех, кто принимал 600 мг в течение 6 мес и 84% для принимавших 600 мг в течение 2 мес.

Что касается основных побочных эффектов — периферической нейропатии и миелосупрессии, которая проявляется в виде анемии — самые высокие показатели отмечали у пациентов, получавших линезолид 1200 мг в течение 6 мес, 38% и 22% соответственно по сравнению с 24% и 17,4% среди тех, кто получал 1200 мг в течение 2 мес, 24% и 2% среди тех, кто получал 600 мг в течение 6 мес, и 13% и 6,7% среди тех, кто получал 600 мг в течение 2 мес.

Четыре случая оптической невропатии были выявлены у пациентов, получавших 1200 мг линезолида в течение 6 мес; во всех случаях невропатия была транзиторной.

Пациентам, которые получали 1200 мг линезолида в течение 6 мес, потребовалось наибольшее количество изменений дозы линезолида; 51% пациентов требовались изменения, которые включали уменьшение длительности, прерывание или прекращение приема, по сравнению с 28% среди тех, кто получал 1200 мг в течение 2 мес, и по 13% в двух других группах.

На основании этих результатов, по мнению Ф. Конради, установлено, что 600 мг линезолида в течение 6 мес, скорее всего, является лучшей стратегией лечения высокорезистентного ТБ.

Новые подходы к лечению

Пайам Нахид, доктор медицины, магистр здравоохранения (Payam Nahid, MD, MPH), директор Центра туберкулеза Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco, Center for Tuberculosis), прокомментировал, что результаты весьма обнадеживают с точки зрения эффективности и переносимости линезолида в схеме BPaL.

Исследование ZeNix направлено на решение ключевой проблемы безопасности и переносимости 6-месячного приема линезолида в дозе 1200 мг/сут в рамках схемы BPaL, которая важна как для врачей, так и для пациентов. Более низкая доза линезолида значительно расширяет возможности применения режима BPaL во всем мире.

П. Нахид также отметил, что включение в исследование пациентов с ВИЧ имело важное значение. Это означает, что любые изменения схемы BPaL, рассмотренные ВОЗ и другими лицами, принимающими решения, будут включать данные об этой ключевой группе населения.

Исследователи отмечают, что необходимы дополнительные данные о безопасности, переносимости и эффективности BPaL в целом. В настоящее время проводятся международные когортные исследования и демонстрационные проекты, которые расширят представление о применении схемы у пациентов с ВИЧ и других категорий пациентов.

По материалам www.medscape.com