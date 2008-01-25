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Новости медицины и фармацииРежим трехкомпонентной терапии повышает выживаемость при метастатической меланоме

Режим трехкомпонентной терапии повышает выживаемость при метастатической меланоме

Опубликовано  01.12.2021

Для пациентов с метастатической меланомой трехкомпонентная терапия по схеме атезолизумаб + вемурафениб + кобиметиниб улучшает показатель выживаемости по сравнению с лечением по схеме вемурафениб + кобиметиниб.

Доктор Чао Кай (Chao Cai) из Университета Южной Каролины в Колумбии (University of South Carolina in Columbia) отмечает, что по данным проведенного исследования, тройная комбинация ингибитора PD-L1 атезолизумаба в сочетании с ингибитором BRAF вемурафенибом и ингибитором MEK кобиметинибом была одобрена Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) в июле 2020 г. в качестве первой тройной схемы лечения пациентов с запущенной меланомой с мутациями BRAF V600.

Основными критериями сравнения различных терапевтических схем были продолжительность жизни в годах (life-years — LY) и оценка качества жизни в каждый год (quality-adjusted life-year — QALY). Кроме того, оценивался коэффициент дополнительной экономической эффективности (incremental cost-effectiveness ratio — ICER) новой схемы тройной терапии по сравнению со стандартной схемой лечения.

Ч. Кай и его коллеги отметили, что добавление атезолизумаба к вемурафенибу и кобиметинибу дает дополнительные 3,267 QALY по сравнению с двойным режимом.

Авторы отмечают, что схема атезолизумаб + вемурафениб + кобиметиниб значительно повышает выживаемость по сравнению с комбинацией вемурафениб + кобиметиниб.

Доктор Рекха Чаудхари (Rekha Chaudhary) из Медицинского колледжа Университета Цинцинати (Cinncinati College of Medicine), гематолог и онколог, специализирующийся на раке кожи и меланоме, прокомментировал, что трехкомпонентная терапия больше подходит молодым пациентам с объемным и быстро прогрессирующим заболеванием. Эффективность тактики связана с тем, что иммунотерапевтический препарат обеспечивает хороший клинический результат, но его действие проявляется медленно. До проявления развернутого клинического результата рост опухоли подавляется за счет быстродействующих ингибиторов BRAF и MEK.

Р. Чаудхари акцентирует внимание на необходимости дальнейших исследований, которые позволят оценить, следует ли применять все 3 препарата одновременно или последовательно, для достижения максимального клинического эффекта.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  01.12.2021

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