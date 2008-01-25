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Новости медицины и фармацииРеинфекция COVID-19 по результатам исследования в Дании

Реинфекция COVID-19 по результатам исследования в Дании

Опубликовано  18.03.2021

Согласно результатам исследования, опубликованным в медицинском журнале «The Lancet» 17 марта, большинство людей, переболевших COVID-19, защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев, но пожилые пациенты более склонны к реинфекции. Путем анализа данных эпиднадзора в Дании с использованием более чем 10 млн идентифицируемых результатов тестов, проведенных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) авторы проанализировали уровни инфицирования во время первой и второй волн COVID-19, с марта по май и с 1 сентября по 31 декабря 2020 г. соответственно.

Результаты сопоставления данных 525 339 человек подтвердили, что лишь у небольшой части из них (0,65%) был отмечен положительный результат ПЦР во время первой и второй волны. Однако в то время как предыдущая инфекция давала людям в возрасте до 65 лет защиту от повторного заражения на уровне около 80%, у лиц в возрасте 65 лет и старше она обеспечивала защиту только на 47%, что указывает на то, что пациенты старшей возрастной группы с большей вероятностью снова заразятся COVID-19.

При этом не выявлено различий в оценках защиты от повторного заражения в зависимости от пола (мужчины 78,4% [72,1–83,2] по сравнению с женщинами 79,1% [73,9–83,3]) или свидетельств уменьшения защиты со временем (79,3% [74,4–83,3] по истечению 3–6 мес наблюдения и 77,7% [70,9–82,9] спустя ≥7 мес наблюдения). Полученные результаты могут помочь в принятии решений о приоритизации вакцинации и поддерживают мнение о целесообразности введения вакцин ранее инфицированным, особенно пожилого возраста. Авторы также подчеркнули необходимость внедрения защитных мер для лиц пожилого возраста в виде эффективных вакцин, усиленного физического дистанцирования и инфекционного контроля, даже в случаях с COVID-19 в анамнезе.

По материалам thelancet.com

*Hansen C.H. et al. (2021) Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. The Lancet. Published online March 17, 2021. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00575-4.

Опубликовано  18.03.2021

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