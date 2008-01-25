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Новости медицины и фармацииРеспираторные симптомы: ОРЗ или аллергическая реакция?

Респираторные симптомы: ОРЗ или аллергическая реакция?

Опубликовано  10.08.2023

Аллергические реакции и острые респираторные заболевания (ОРЗ) могут проявляться схожими симптомами.

Дебора Эрлих (Deborah Erlich), заместитель председателя по образованию и доцент семейной медицины Медицинской школы Университета Тафтса (Tufts University School of Medicine), США, отметила, что в этом году период сезонной аллергии длится дольше, чем в предыдущие годы. Это связано с погодой: более теплой весной и зимой, соответственно, период цветения растений начался раньше.

Как же определить, что вызывает симптомы в каждом конкретном случае?

  • При аллергии чаще отмечается зуд век и глаз, чем при ОРЗ.
  • Лихорадка, как правило, характерна для ОРЗ.
  • ОРЗ в основном имеют меньшую длительность, но могут приводить к развитию инфекционных осложнений, например, пневмонии. Проявления же сезонной аллергии часто более длительные.
  • Аллергическая реакция связана с высвобождением гистамина при контакте с аллергеном. При этом симптомы могут развиваться уже через несколько минут после контакта с ним. Например, при аллергии на пыльцу слезотечение, ринорея, чихание могут развиться через несколько минут на открытом воздухе. При аллергии на шерсть/перхоть кошки, симптомы проявляются при контакте с животным.
  • Сезонная аллергия длится в течение всего периода цветения растения, являющегося аллергеном, и повторяется каждый год. При этом ОРЗ развиваются периодически без четкой связи с временем года.

Рекомендации для пациентов с сезонной аллергией

  • Избегайте триггеров — контакта с аллергенами. В период цветения растения, на которое у вас аллергия, старайтесь меньше времени проводить на открытом воздухе, применяйте дома очистители воздуха, пользуйтесь кондиционером и меньше открывайте окна.
  • Важно снимать обувь при входе в дом, чтобы не разносить по помещению пыльцу и частички травы.
  • Принимайте безрецептурные антигистаминные препараты.
  • Избегайте применения пероральных деконгестантов в течение длительного периода. Противоотечные средства сужают кровеносные сосуды, способствуют уменьшению заложенности носа, но могут быть опасными для пациентов с сопутствующим повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или глаукомой. Пациентам с такими заболеваниями следует полностью избегать применения деконгестантов. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед применением противоотечных средств.
  • Эксперты рекомендуют при аллергическом рините применять назальные глюкокортикостероиды.
  • Также можно использовать солевые растворы в форме назальных капель и спреев для увлажнения слизистой оболочки носовых ходов.
  • Для купирования зуда и слезотечения эффективны глазные капли, содержащие антигистаминные лекарственные средства.
  • Если у пациента с аллергией наблюдаются хрипы, связанные с дыханием, ему необходимо обследоваться для выявления бронхиальной астмы. Возможно, лечащий врач порекомендует применение противоастматических препаратов в форме дозированных ингаляторов.
  • Пациентам с аллергическим ринитом также может быть рекомендован монтелукаст. Особенно этот препарат показан пациентам с сопутствующей бронхиальной астмой.
  • Иммунотерапия показана пациентам, у которых неэффективна медикаментозная терапия аллергии. Этот метод лечения направлен на формирование у пациента иммунной толерантности к аллергену.
  • Кроме того, пациентам с аллергией рекомендуется особое внимание уделить профилактике ОРЗ: мыть руки, избегать прикосновений к своему лицу, избегать контакта с лицами с симптомами респираторных инфекций, вакцинироваться от гриппа.

При каких симптомах необходимо обратиться к врачу?

  • При длительно персистирующих симптомах.
  • При сочетании типичных симптомов аллергии с лихорадкой.
  • Если наблюдаются нарушение, затруднение дыхания, свистящее дыхание или одышка.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  10.08.2023

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