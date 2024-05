Ремдесивир в клинических исследованиях: пояснения FDA

Одобрение ремдесивира (Veklury) для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 соответствовало юридическим и научным стандартам, — отмечено в заявлении Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA). Выдача разрешения на маркетинг была поддержана независимым анализом данных 3 рандомизированных контролируемых клинических исследований, в которых участвовали пациенты, госпитализированные с COVID-19 от легкой до тяжелой степени. В их числе было исследование ACTT-1, спонсируемое Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Disease — NIAID), а также серия под кодовым названием «SIMPLE» (GS-US-540-5774 и GS-US-540-5773), спонсором которой выступил «Gilead Sciences Inc».

Основание для утверждения

Исследование ACTT-1 было рандомизированным, плацебо-контролируемым, двойным слепым с участием 1062 госпитализированных пациентов с легкой, умеренной и тяжелой формой COVID-19, которые получали ремдесивир (n = 541) или плацебо (n = 521) плюс стандартное лечение. Основная цель ACTT-1 состояла в оценке сроков выздоровления госпитализированных пациентов. Его определяли как выписку или продолжение госпитализации, не требующие дополнительного кислорода и постоянной медицинской помощи. Среднее время до выздоровления составило 10 дней в группе принимавших препарат по сравнению с 15 днями в группе плацебо, различие было очень статистически значимым. Шансы на клиническое улучшение на 15-й день также были в статистически значимой степени выше в группе ремдесивира по сравнению с группой плацебо. Общая 29-дневная смертность составила 11% в группе ремдесивира по сравнению с 15% в группе, получавшей плацебо; эта разница не была статистически значимой.

GS-US-540-5774 — рандомизированное открытое многоцентровое клиническое исследование госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 средней степени тяжести, в котором сравнивали лечение препаратом ремдесивира в течение 5 (n = 191) и 10 дней (n = 193) со стандартным уходом (n = 200). Исследователи оценили клинический статус участников на 11-й день. В целом отношение шансов касательно уменьшения выраженности симптомов у пациентов с COVID-19 было статистически значимо выше в группе с 5-дневным лечением ремдесивиром на 11-й день по сравнению с получавшими стандартное лечение, но не в группе 10-дневного лечения, где оно статистически значимо не различалось.

GS-US-540-5773 было рандомизированным открытым многоцентровым клиническим исследованием госпитализированных взрослых пациентов с тяжелой формой COVID-19, в котором сравнивали лечение препаратом ремдесивира в течение 5 (n = 200) и 10 дней (n = 197). Исследователи оценили клинический статус субъектов на 14-й день. В целом вероятность уменьшения выраженности симптомов COVID-19 была аналогичной у получавших 5-дневный или 10-дневный курс, а статистически значимых различий в показателях темпов выздоровления или показателей смертности между двумя группами не выявлено.

Выполненный FDA обзор научных данных исследования ACTT-1 в сочетании с обзором серии «SIMPLE», спонсируемой «Gilead Sciences Inc.», лег в основу заключения регулятора.

Исследование SOLIDARITY

FDA известно о препринте, в котором описываются результаты «SOLIDARITY», открытого рандомизированного исследования, спонсируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Основной целью исследования «SOLIDARITY» была оценка влияния лечебных вмешательств на внутрибольничную смертность. Одним из изученных препаратов был ремдесивир. Как и в исследовании ACTT-1, у участников «SOLIDARITY» не выявлено статистически значимой разницы в смертности между группами, получавших ремдесивир и стандартную медицинскую помощь.

Хотя оба исследования — «SOLIDARITY» и «ACTT-1», способствуют пониманию вмешательств, помогающих лечить COVID-19, они имели разные дизайны и цели. Дизайн «ACTT-1» (то есть рандомизированный, плацебо-контролируемый, двойной слепой) лучше подходил для точной оценки времени до конечной точки выздоровления по сравнению с исследованием с открытым дизайном, таким как исследование «SOLIDARITY». На основании результатов исследования «ACTT-1» была продемонстрирована польза для пациентов при использовании ремдесивира, включая сокращение времени выздоровления и более высокие шансы на клиническое улучшение. Результаты «SOLIDARITY» не опровергают этих выводов о пользе для пациентов.

По материалам fda.gov