Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииРекомендации по применению мРНК-вакцин у лиц с аллергией и причины анафилаксии

Рекомендации по применению мРНК-вакцин у лиц с аллергией и причины анафилаксии

Опубликовано  09.02.2021

Во время вакцинации препаратом Comirnaty от «Biontech»/«Pfizer» в некоторых случаях возникали тяжелые аллергические реакции. Их также отмечают при иммунизации вакциной «Moderna». Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID) после получения первых сообщений провел несколько встреч для обсуждения аллергических реакций с экспертами и представителями компаний-разработчиков. Информацию по данному поводу приводят в статье»*, опубликованной журналом «Science».

Источники полиэтиленгликоля

Тяжелые аллергические реакции у людей, получивших вакцину против COVID-19 на основе мРНК, могут быть связаны с полиэтиленгликолем (ПЭГ) — нейтральным водорастворимым биополимером. ПЭГ никогда раньше не использовали в одобренных вакцинах, но он содержится в некоторых лекарствах, косметических средствах и продуктах бытовой химии. Некоторые пациенты могут иметь высокие уровни антител против ПЭГ, что подвергает их риску анафилактической реакции на вакцину.

Одобренные на сегодня в ЕС и США вакцины от «Biontech»/«Pfizer» и «Moderna» содержат мРНК, попадающую в клетки, будучи обернутой липидными наночастицами. Последние являются ПЭГилированными, то есть химически присоединенными к молекулам ПЭГ, покрывающим внешнюю сторону частиц и повышающим их стабильность, а также действующим как адъювант.

ПЭГ также используются в повседневных продуктах, таких как зубная паста и шампунь, в качестве загустителей, растворителей, увлажнителей и смягчителей. Их также добавляют в пищевые продукты с обозначением E1521 (PEG) или E433-E436 (полисорбаты). Все большее количество лекарственных средств также включают ПЭГилированные соединения.

Данные об аллергических реакциях

В клинических исследованиях вакцин компаний «Pfizer» и «Moderna», в которых участвовали десятки тысяч человек, не выявили серьезных побочных эффектов, вызванных вакциной. Но из обоих исследований были исключены люди с аллергией на компоненты вакцины против COVID-19; «Pfizer» также исключила тех, у кого ранее была тяжелая побочная реакция на любую вакцину. Люди с аллергическими реакциями на продукты питания или лекарства в анамнезе исключены не были, но, возможно, были недостаточно представлены.

Долгое время считалось, что ПЭГ биологически инертны. В фармации их используют в качестве вспомогательных веществ — растворителей в формах для парентерального введения, основы и стабилизатора для мягких капсул, мазей, суппозиториев. В качестве активного ингредиента (макрогол 3350 и 4000) их включают в слабительные средства, в том числе для опорожнения кишечника перед диагностическими исследованиями, поскольку они накапливают много воды. ПЭГ также играют важную роль в защите активных ингредиентов от протеаз, иммунной системы и механизмов захвата и выведения через почечные канальцы.

Сообщая о распространенности предрасположенности к аллергии на ПЭГ, автор статьи «Science»* цитирует исследование 2016 г., проведенное под руководством Сэмюэля Лая (Samuel K. Lai)**, фармацевта из Университета Северной Каролины (University of North Carolina at Chapel Hill), США. По его данным, у 72% людей есть антитела к ПЭГ, в том числе у 7% — на уровне, при котором могут развиваться анафилактические реакции.

Масштаб проблемы и пути решений

Подробное описание патофизиологии реакции на ПЭГ как комплемент-опосредованной псевдоаллергии (complement activation-related pseudoallergy — CARPA) выполнено другим исследователем из США***. Современные технологии доставки лекарств вызывают новые проблемы, в том числе связанные с побочными реакциями, и обеспечивают новые возможности, как к примеру, Doxil (доксорубицин)**** — первый нанопрепарат, одобренный Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) еще в 1995 г. При этом первые генерики данного препарата (от «Sun Pharma» и «Dr Reddys») появились лишь в 2013 и 2017 г., несмотря на востребованность препарата благодаря обнадеживающим результатам при саркоме Капоши, раке яичника, мочевого пузыря и т.п.

Автор статьи в «Science»* упоминает и об остановленном исследовании III фазы нового антикоагулянта, содержащего ПЭГилированную РНК. Это случилось в 2014 г. после того, как около 0,6% из 1600 человек, получавших препарат, перенесли серьезные аллергические реакции, и 1 участник умер. Исследователи установили, что у каждого участника с анафилаксией был высокий уровень антител к ПЭГ (анти-PEG IgG). Но у некоторых пациентов без побочных реакций их уровень был также высоким, так что недостаточно просто иметь эти антитела, чтобы развилась аллергическая реакция.

Отмечают также, что количество ПЭГ в мРНК-вакцинах на несколько порядков ниже, чем в большинстве ПЭГилированных лекарств. Кроме того, вакцины, в отличие от них, вводят внутримышечно, а не внутривенно. Тем не менее компании ищут альтернативы ПЭГ для терапевтической доставки мРНК, к примеру, полисаркозиновые липидные наночастицы, как «BioNTech»*****.  «ПЭГилирование наночастиц также может иметь существенные недостатки с точки зрения активности и безопасности», — отмечено в статье.

Рекомендации по вакцинации

Подробные рекомендации по поводу тактики вакцинации можно найти, в частности, на сайте Федерального управления общественного здравоохранения (Bundesamt für Gesundheit — FOPH) и Федеральной комиссии по вопросам вакцинации (Eidgenössische Kommission für Impffragen — EKIF). Так, в случае анафилаксии к другим вакцинам в анамнезе у лиц с известной тяжелой острой аллергией, кожным или системным мастоцитозом необходимо провести предварительное обследование и принять меры предосторожности, описанные в таблице.

Таблица. Подход к иммунизации против COVID-19 вакцинами на основе мРНК пациентов с аллергическими заболеваниями согласно рекомендациям Швейцарского общества аллергологии и иммунологии (Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC).

Аллергический анамнез Рекомендация
Аллергия на:

  • продукты питания;
  • аэроаллергены;
  • укусы насекомых;
  • лекарства для перорального, ректального или парентерального введения;
  • вышеперечисленное в семейном анамнезе
 Вакцинацию можно проводить с обычными мерами предосторожности
  • Тяжелая степень (III/IV) анафилаксии с неясным или еще не выясненным триггером;
  • идиопатическая анафилаксия
 Консультация специалиста по аллергологии и клинической иммунологии.

Если принято решение о вакцинации, организовать наблюдение в течение 30 мин после вакцинации или в соответствии с рекомендациями специалиста.
  • Кожный или системный мастоцитоз
  • Повышенный базальный уровень сывороточной триптазы
  • Хроническая крапивница или синдром активации тучных клеток
  • Локализованная крапивница после первой дозы РНК-вакцины
 Вакцинация может быть выполнена:

  • на фоне приема антигистаминного препарата, действующего на Н1-рецепторы, за 60 мин до вакцинации:
  • с 30-минутным поствакцинальным мониторингом
  • Любая общая реакция/анафилаксия на любой ингредиент вакцины
  • известная или вероятная сенсибилизация немедленного типа к ПЭГ (макрогол) или трометамину (трометамолу)
  • Анафилаксия после первой дозы РНК-вакцины
 Вакцинация противопоказана!

Консультация специалиста по аллергологии и клинической иммунологии

И хотя противопоказания к вакцинации в разных странах несколько отличаются, общим является противопоказание при известной гиперчувствительности к активному ингредиенту или вспомогательным веществам. Поскольку аллергические реакции обычно возникают быстро, в информации о продукте для обеих вакцин рекомендуют наблюдать за вакцинированным в течение как минимум 15 мин после инъекции, чтобы иметь возможность отреагировать в экстренной ситуации.

По материалам sciencemag.org; pubs.acs.org; pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; accessdata.fda.gov; pubs.acs.org

*de Vrieze J. Pfizer’s vaccine raises allergy concerns. Science  01 Jan 2021, Vol. 371, Issue 6524,  10-11.

**Yang Q., Jacobs Т.М., McCallen J.D. et al. Analysis of Pre-existing IgG and IgM Antibodies against Polyethylene Glycol (PEG) in the General Population. Anal. Chem. 2016, 88, 23, 11804–11812. November 2, 2016.

***Szebeni J., Fontana J.L., Wassef N.M. et al. Hemodynamic changes induced by liposomes and liposome-encapsulated hemoglobin in pigs: a model for pseudoallergic cardiopulmonary reactions to liposomes. Role of complement and inhibition by soluble CR1 and anti-C5a antibody. Circulation. 1999 May 4; 99(17), 2302-9.

****Barenholz Y. Doxil® — The first FDA-approved nano-drug: Lessons learned. Journal of Controlled Release. Vol. 160, Issue 2, 2012, 117-134.

*****Nogueira S. S., Schlegel A., Maxeiner K. et al. Polysarcosine-Functionalized Lipid Nanoparticles for Therapeutic mRNA Delivery. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 11, 10634–10645.

Опубликовано  09.02.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости