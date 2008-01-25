Рекомендации относительно вакцинации против COVID-19 лиц с кожными филлерами
Американское общество дерматологической хирургии (American Society for Dermatologic Surgery — ASDS) выпустило краткое руководство относительно побочных эффектов вакцины для предупреждения COVID-19 у пациентов с кожным наполнителем (филлером), озаглавленное «Руководство относительно побочных эффектов вакцины мРНК SARS-CoV-2 у пациентов с кожным наполнителем» (Guidance Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects in Dermal Filler Patients), актуальное по состоянию на 28 декабря 2020 г.
В руководстве представлены данные Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) о реакциях на мРНК-вакцину и даны сведения для практикующих врачей и пациентов на основе последних доступных данных. Зарегистрированы они в исследованиях лишь вакцины компании «Moderna». Так, у 3 из 15 184 пациентов, получивших хотя бы одну дозу mRNA-1273, развился отек лица или губ, предположительно связанный с кожным наполнителем. При этом в группе плацебо подобных реакций зарегистрировано не было. Все события разрешились после лечения. Подробная информация представлена в таблице ниже.
Таблица. Данные о побочных реакциях вакцинации, связанных с кожным наполнителем
|Демографические особенности
|Характер реакций
|Срок развития после вакцинации
|Срок от размещения дермального филлера
|Разрешение
|Женщина, 51 год
|Отек лица
|2 дня
|2 нед
|Да
|Женщина, 46 лет
|Отек лица
|1 день
|6 мес
|Да
|Женщина, 29 лет
|Ангиоэдема губ*
|2 дня
|Не уточнен
|Да
*Побочная реакция классифицирована как существенная с медицинской точки зрения, но не серьезная; у пациентки ранее отмечали аналогичную реакцию на противогриппозную вакцинацию.
Текущие рекомендации ASDS относительно дермальных наполнителей и вакцинации следующие:
- отсроченные воспалительные реакции возникают очень редко как при использовании наполнителей с гиалуроновой кислотой, так и без нее;
- эти реакции иммунологически могут быть вызваны вирусными и бактериальными инфекциями, вакцинацией (например против гриппа) и стоматологическими процедурами;
- данные редкие побочные эффекты являются временными и поддаются лечению, например пероральным приемом кортикостероидов и гиалуронидазы, и часто проходят без лечения;
- пациентам, получившим дермальные филлеры, не следует отказываться от введения любых вакцин;
- вакцинированные пациенты не должны быть лишены возможности использовать дермальные филлеры в будущем;
- в исследовании mRNA-1273 от «Moderna» из 15 184 реакции в возможной связи с кожными наполнителями были зафиксированы всего у 3. Неизвестно, сколько участников исследования ранее использовали кожные наполнители;
- ASDS рекомендует своим членам продолжать использование наполнителей, собирая соответствующий анамнез у всех пациентов;
- кожные наполнители должны вводить сертифицированные врачи, которые являются экспертами как в области инъекций кожных наполнителей, так и в лечении связанных с ними осложнений.
В дополнение к этому руководству ASDS также планирует опубликовать многопрофильное клиническое руководство по профилактике и лечению побочных эффектов мРНК-вакцин для профилактики SARS-CoV-2 в связи с использованием наполнителей мягких тканей.
Список использованной литературы
- ASDS Provides Guidance Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects (2020). Retrieved January 07, 2021, www.prweb.com/releases/asds_provides_guidance_regarding_sars_cov_2_mrna_vaccine_side_effects_in_dermal_filler_patients/prweb17636524.htm
- Avram, M., Bertucci, V., Cox, S., Jones, D., & Mariwalla, K. (2020). Guidance 2. Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects in Dermal Filler Patients. Retrieved January 07, 2021, www.asds.net/Portals/0/PDF/secure/ASDS-SARS-CoV-2-Vaccine-Guidance.pdf
По материалам asds.net; dermatologytimes.com
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