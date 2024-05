Американское общество дерматологической хирургии (American Society for Dermatologic Surgery — ASDS) выпустило краткое руководство относительно побочных эффектов вакцины для предупреждения COVID-19 у пациентов с кожным наполнителем (филлером), озаглавленное «Руководство относительно побочных эффектов вакцины мРНК SARS-CoV-2 у пациентов с кожным наполнителем» (Guidance Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects in Dermal Filler Patients), актуальное по состоянию на 28 декабря 2020 г.

В руководстве представлены данные Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) о реакциях на мРНК-вакцину и даны сведения для практикующих врачей и пациентов на основе последних доступных данных. Зарегистрированы они в исследованиях лишь вакцины компании «Moderna». Так, у 3 из 15 184 пациентов, получивших хотя бы одну дозу mRNA-1273, развился отек лица или губ, предположительно связанный с кожным наполнителем. При этом в группе плацебо подобных реакций зарегистрировано не было. Все события разрешились после лечения. Подробная информация представлена в таблице ниже.

Таблица. Данные о побочных реакциях вакцинации, связанных с кожным наполнителем

Демографические особенности Характер реакций Срок развития после вакцинации Срок от размещения дермального филлера Разрешение Женщина, 51 год Отек лица 2 дня 2 нед Да Женщина, 46 лет Отек лица 1 день 6 мес Да Женщина, 29 лет Ангиоэдема губ* 2 дня Не уточнен Да

*Побочная реакция классифицирована как существенная с медицинской точки зрения, но не серьезная; у пациентки ранее отмечали аналогичную реакцию на противогриппозную вакцинацию.

Текущие рекомендации ASDS относительно дермальных наполнителей и вакцинации следующие:

отсроченные воспалительные реакции возникают очень редко как при использовании наполнителей с гиалуроновой кислотой, так и без нее;

эти реакции иммунологически могут быть вызваны вирусными и бактериальными инфекциями, вакцинацией (например против гриппа) и стоматологическими процедурами;

данные редкие побочные эффекты являются временными и поддаются лечению, например пероральным приемом кортикостероидов и гиалуронидазы, и часто проходят без лечения;

пациентам, получившим дермальные филлеры, не следует отказываться от введения любых вакцин;

вакцинированные пациенты не должны быть лишены возможности использовать дермальные филлеры в будущем;

в исследовании mRNA-1273 от «Moderna» из 15 184 реакции в возможной связи с кожными наполнителями были зафиксированы всего у 3. Неизвестно, сколько участников исследования ранее использовали кожные наполнители;

ASDS рекомендует своим членам продолжать использование наполнителей, собирая соответствующий анамнез у всех пациентов;

кожные наполнители должны вводить сертифицированные врачи, которые являются экспертами как в области инъекций кожных наполнителей, так и в лечении связанных с ними осложнений.

В дополнение к этому руководству ASDS также планирует опубликовать многопрофильное клиническое руководство по профилактике и лечению побочных эффектов мРНК-вакцин для профилактики SARS-CoV-2 в связи с использованием наполнителей мягких тканей.

По материалам asds.net; dermatologytimes.com