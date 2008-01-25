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Новости медицины и фармацииРекомендации относительно вакцинации против COVID-19 лиц с кожными филлерами

Рекомендации относительно вакцинации против COVID-19 лиц с кожными филлерами

Опубликовано  11.01.2021

Американское общество дерматологической хирургии (American Society for Dermatologic Surgery — ASDS) выпустило краткое руководство относительно побочных эффектов вакцины для предупреждения COVID-19 у пациентов с кожным наполнителем (филлером), озаглавленное «Руководство относительно побочных эффектов вакцины мРНК SARS-CoV-2 у пациентов с кожным наполнителем» (Guidance Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects in Dermal Filler Patients), актуальное по состоянию на 28 декабря 2020 г.

В руководстве представлены данные Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) о реакциях на мРНК-вакцину и даны сведения для практикующих врачей и пациентов на основе последних доступных данных. Зарегистрированы они в исследованиях лишь вакцины компании «Moderna». Так, у 3 из 15 184 пациентов, получивших хотя бы одну дозу mRNA-1273, развился отек лица или губ, предположительно связанный с кожным наполнителем. При этом в группе плацебо подобных реакций зарегистрировано не было. Все события разрешились после лечения. Подробная информация представлена в таблице ниже.

Таблица. Данные о побочных реакциях вакцинации, связанных с кожным наполнителем

Демографические особенности Характер реакций Срок развития после вакцинации Срок от размещения дермального филлера Разрешение
Женщина, 51 год Отек лица 2 дня 2 нед Да
Женщина, 46 лет Отек лица 1 день 6 мес Да
Женщина, 29 лет Ангиоэдема губ* 2 дня Не уточнен Да

*Побочная реакция классифицирована как существенная с медицинской точки зрения, но не серьезная; у пациентки ранее отмечали аналогичную реакцию на противогриппозную вакцинацию.

Текущие рекомендации ASDS относительно дермальных наполнителей и вакцинации следующие:

  • отсроченные воспалительные реакции возникают очень редко как при использовании наполнителей с гиалуроновой кислотой, так и без нее;
  • эти реакции иммунологически могут быть вызваны вирусными и бактериальными инфекциями, вакцинацией (например против гриппа) и стоматологическими процедурами;
  • данные редкие побочные эффекты являются временными и поддаются лечению, например пероральным приемом кортикостероидов и гиалуронидазы, и часто проходят без лечения;
  • пациентам, получившим дермальные филлеры, не следует отказываться от введения любых вакцин;
  • вакцинированные пациенты не должны быть лишены возможности использовать дермальные филлеры в будущем;
  • в исследовании mRNA-1273 от «Moderna» из 15 184 реакции в возможной связи с кожными наполнителями были зафиксированы всего у 3. Неизвестно, сколько участников исследования ранее использовали кожные наполнители;
  • ASDS рекомендует своим членам продолжать использование наполнителей, собирая соответствующий анамнез у всех пациентов;
  • кожные наполнители должны вводить сертифицированные врачи, которые являются экспертами как в области инъекций кожных наполнителей, так и в лечении связанных с ними осложнений.

В дополнение к этому руководству ASDS также планирует опубликовать многопрофильное клиническое руководство по профилактике и лечению побочных эффектов мРНК-вакцин для профилактики SARS-CoV-2  в связи с использованием наполнителей мягких тканей.

Список использованной литературы

  1. ASDS Provides Guidance Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects (2020). Retrieved January 07, 2021, www.prweb.com/releases/asds_provides_guidance_regarding_sars_cov_2_mrna_vaccine_side_effects_in_dermal_filler_patients/prweb17636524.htm
  2. Avram, M., Bertucci, V., Cox, S., Jones, D., & Mariwalla, K. (2020). Guidance 2. Regarding SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Side Effects in Dermal Filler Patients. Retrieved January 07, 2021, www.asds.net/Portals/0/PDF/secure/ASDS-SARS-CoV-2-Vaccine-Guidance.pdf

По материалам asds.net; dermatologytimes.com

Опубликовано  11.01.2021

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