Ребенок + спорт = здоровье и благополучие?

Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) призывает всех родителей и семьи придерживаться здравого смысла, когда дело касается спортивных тренировок.

В наши дни реже можно увидеть детей на улице, играющих в активные и спортивные игры. Открытые, свободные игры на сегодня менее популярны, поскольку маленькие дети выбирают один вид спорта или занятие и занимаются им круглый год.

Организованный спорт может быть полезен для детей. Спорт способствует развитию физических навыков, регулярной физической активности, которые обусловливают здоровый рост и благополучие детей. Занятия спортом также могут помочь детям завести друзей, научиться быть частью команды и играть честно, повысить самооценку и весело провести время.

В то же время в исследованиях показано, что около 70% детей в США бросают занятия своим любимым видом спорта в возрасте младше 13 лет.

Это признак того, что у многих молодых людей появляется выгорание. Выгорание ведет к тому, что дети и подростки отказываются от занятий, которые они когда-то любили. Выгорание также мешает формированию зарождающейся привычки к физической активности. В дальнейшем это ведет к потере преимуществ регулярной физической активности для физического и психического здоровья на протяжении всей жизни.

Выгорание происходит, когда дети больше не испытывают чувства удовольствия и удовлетворения во время игры или занятий спортом.

Это может произойти по многим причинам, но целенаправленная непрерывная сосредоточенность только на одном виде деятельности, когда дети маленькие — будь то бейсбол, плавание, футбол, танцы, гимнастика, хоккей, лакросс или любой другой выбор — может привести к тому, что дети потеряют интерес и энтузиазм.

Выгорание также происходит, когда молодые спортсмены мотивированы извне и работают над достижением целей или мечтаний, которые ставят перед ними другие, а не над собственными целями, которые они развивают сами.

Перетренированность и выгорание могут привести к тому, что молодой спортсмен почувствует физическое или моральное истощение. Молодые спортсмены могут полагать, что победы в спорте — это единственное, чего от них хотят тренеры, родители и семьи. Дети могут даже решить, что этот вид спорта — их единственный шанс на успех в жизни.

Эксперты призывают семьи позитивно относиться к спорту, который ориентирован на развлечение, командную работу и регулярные физические упражнения. Таким образом, спорт может стать частью сбалансированного образа жизни, который позволит детям оставаться активными и здоровыми до взрослой жизни.

По материалам www.medicalxpress.com