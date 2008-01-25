Разработан новый высокочувствительный метод выявления нарушений углеводного обмена
Исследователи из лаборатории Klick Labs разработали новый метод выявления ранних признаков нарушения метаболизма глюкозы, ещё до стадии развития преддиабета.
Результаты исследования были опубликованы в издании «Mayo Clinic Proceedings: Digital Health».
При анализе данных непрерывного мониторинга глюкозы, разработанного исследователями и запатентованного математическим методом, выявлено, что у 1 из 5 участников, считавшихся здоровыми, по результатам стандартных медицинских обследований, отмечаются нарушения обмена глюкозы.
Джейси Кауфман (Jaycee Kaufman), ведущий автор исследования и научный сотрудник Klick Labs, сообщил, что у пациентов с сахарным диабетом выявляют значительные перепады уровня глюкозы в плазме крови. Подобные перепады уровня глюкозы отмечают и у пациентов с нарушениями метаболизма глюкозы. Дж. Кауфман подчеркнул, что потенциально раннее выявление нарушений метаболизма глюкозы будет способствовать профилактике развития сахарного диабета у данной категории пациентов.
В исследовании приняли участие 384 человека. Всем участникам проводили непрерывный мониторинг уровня глюкозы в течение 2 нед.
У участников диагностировали сахарный диабет, преддиабет или они были здоровы в соответствии с рекомендациями Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association). После применения разработанной исследователями математической модели пациенты были перерандомизированы на 2 группы в зависимости от параметров гомеостаза глюкозы: эффективные и нарушенные.
Ян Фоссат (Yan Fossat), вице-президент Klick Labs, сообщил, что исследователи были поражены: у 20% участников, которые по результатам стандартных методов обследования считались здоровыми, выявлены нарушения гомеостаза глюкозы.
Сахарный диабет диагностирован у около 34 млн человек в США. По оценкам экспертов, у каждого третьего американца диагностируются сахарный диабет или преддиабет. При этом около 80% лиц с преддиабетом не знают о том, что у них имеются нарушения толерантности к глюкозе.
Скрининг сахарного диабета включает анализ факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела (ИМТ) и семейный анамнез. Диагностика сахарного диабета предполагает определение уровня глюкозы в плазме крови, гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и проведение перорального теста на толерантность к глюкозе.
С помощью разработанного нового метода анализа можно эффективно выявить нарушения обмена глюкозы на ранних стадиях.
Я. Фоссат отметил, что раннее выявление и терапия имеют решающее значение в лечении сахарного диабета 2-го типа, и разработанный метод может оказать значительное влияние на жизнь миллионов людей во всем мире.
По материалам www.medicalxpress.com
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