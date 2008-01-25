Исследователи из лаборатории Klick Labs разработали новый метод выявления ранних признаков нарушения метаболизма глюкозы, ещё до стадии развития преддиабета.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Mayo Clinic Proceedings: Digital Health».

При анализе данных непрерывного мониторинга глюкозы, разработанного исследователями и запатентованного математическим методом, выявлено, что у 1 из 5 участников, считавшихся здоровыми, по результатам стандартных медицинских обследований, отмечаются нарушения обмена глюкозы.

Джейси Кауфман (Jaycee Kaufman), ведущий автор исследования и научный сотрудник Klick Labs, сообщил, что у пациентов с сахарным диабетом выявляют значительные перепады уровня глюкозы в плазме крови. Подобные перепады уровня глюкозы отмечают и у пациентов с нарушениями метаболизма глюкозы. Дж. Кауфман подчеркнул, что потенциально раннее выявление нарушений метаболизма глюкозы будет способствовать профилактике развития сахарного диабета у данной категории пациентов.

В исследовании приняли участие 384 человека. Всем участникам проводили непрерывный мониторинг уровня глюкозы в течение 2 нед.

У участников диагностировали сахарный диабет, преддиабет или они были здоровы в соответствии с рекомендациями Американской диабетической ассоциации (American Diabetes Association). После применения разработанной исследователями математической модели пациенты были перерандомизированы на 2 группы в зависимости от параметров гомеостаза глюкозы: эффективные и нарушенные.

Ян Фоссат (Yan Fossat), вице-президент Klick Labs, сообщил, что исследователи были поражены: у 20% участников, которые по результатам стандартных методов обследования считались здоровыми, выявлены нарушения гомеостаза глюкозы.

Сахарный диабет диагностирован у около 34 млн человек в США. По оценкам экспертов, у каждого третьего американца диагностируются сахарный диабет или преддиабет. При этом около 80% лиц с преддиабетом не знают о том, что у них имеются нарушения толерантности к глюкозе.

Скрининг сахарного диабета включает анализ факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела (ИМТ) и семейный анамнез. Диагностика сахарного диабета предполагает определение уровня глюкозы в плазме крови, гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и проведение перорального теста на толерантность к глюкозе.

С помощью разработанного нового метода анализа можно эффективно выявить нарушения обмена глюкозы на ранних стадиях.

Я. Фоссат отметил, что раннее выявление и терапия имеют решающее значение в лечении сахарного диабета 2-го типа, и разработанный метод может оказать значительное влияние на жизнь миллионов людей во всем мире.

По материалам www.medicalxpress.com