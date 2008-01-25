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Новости медицины и фармацииРазработан новый метод восстановления зрения?

Разработан новый метод восстановления зрения?

Опубликовано  11.05.2023

Наследственная дегенерация сетчатки вызвана потерей светочувствительных клеток в сетчатке в задней части глаза. Дегенерация клеток сетчатки приводит к потере зрения, которая может прогрессировать до полной слепоты.

На сегодня разработаны различные методы терапии дегенерации сетчатки, включая генную терапию. В то же время существующие на сегодня методы лечения замедляют прогрессирование дегенерации фоторецепторных клеток, но не способствуют их восстановлению. Таким образом, современные методы лечения не способствуют восстановлению зрения у пациентов с поздними стадиями дегенерации сетчатки.

Например, в сетчатке костистых рыб мюллеровские глиальные клетки приобретают свойства стволовых клеток и регенерируют нейроны сетчатки после повреждения. В сетчатке же млекопитающих и человека отсутствует спонтанный регенеративный ответ.

Дифференциация и развитие различных типов клеток в период внутриутробного развития регулируется факторами транскрипции временной идентичности. На сегодня до конца не известно, могут ли временные факторы перепрограммировать терминально дифференцированные глиальные клетки. В недавнем исследовании было показано, что комбинированная экспрессия факторов ранней временной идентичности Ikzf1 и Ikzf4 способствует трансформации неповрежденной глии сетчатки в нейроноподобные клетки, которые транслоцируются во внешний ядерный фоторецепторный слой. Также в исследовании показано, что Ikzf1/Ikzf4 способствуют трансформации фибробластов в индуцированные нейроны (iNs).

Первый автор исследования Камилла Будро-Пинсонно (Camille Boudreau-Pinsonneault) сообщила, что были идентифицированы два гена, ответственных за экспрессию факторов транскрипции временной идентичности.

Таким образом, возможность перепрограммирования так называемых спящих мюллеровских глиальных клеток с помощью временных факторов идентичности потенциально может применяться в качестве клеточной терапии нейродегенеративных заболеваний. На сегодня ученые планируют продолжить исследования в этой области.

Исследование проведено учёными из Университета Монреаля. Им руководил профессор медицины Монреальского университета Мишель Кайуэтт (Michel Cayouette), директор по исследованиям клеточной нейробиологии в Монреальском институте клинических исследований (Montreal Clinical Research Institute) Монреальского университета.

Результаты исследования опубликованы в издании «Proceedings of the National Academy of Sciences».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.05.2023

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