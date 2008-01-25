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Новости медицины и фармацииРазработан новый метод прогнозирования развития фибрилляции предсердий и риска развития эмболического инсульта?

Разработан новый метод прогнозирования развития фибрилляции предсердий и риска развития эмболического инсульта?

Опубликовано  30.08.2023

Группа исследователей из Университета Восточной Англии (University of East Anglia) разработала новый метод выявления пациентов с повышенным риском развития фибрилляции предсердий. По оценкам экспертов, фибрилляция предсердий повышает риск развития транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инсульта в 5 раз.

Исследователи разработали простой инструмент для практических врачей для выявления лиц из группы высокого риска. Исследователи считают, что применение такой прогностической модели будет способствовать профилактике развития инсульта у лиц из группы высокого риска развития фибрилляции предсердий.

Исследователи выявили 4 фактора, значительно повышающих риск развития фибрилляции предсердий:

  • пожилой возраст;
  • повышенное диастолическое артериальное давление;
  • нарушения координации;
  • дисфункция левого желудочка сердца.

Результаты исследования опубликованы в журнале «European Journal of Preventive Cardiology».

Ведущий исследователь профессор Василиос Василиу (Vassilios Vassiliou) из Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии (UEA’s Norwich Medical School) и почетный консультант-кардиолог университетской больницы Норфолка и Норвича (Norfolk and Norwich University Hospital) отметил, что очень важно определить, кто из пациентов относится к группе высокого риска развития фибрилляции предсердий. Для снижения риска развития инсульта показано лечение антикоагулянтами.

В исследовании приняли участие 323 пациента, проходивших лечение в больнице Кембриджского университета (Cambridge University Hospital), у которых развился инсульт без установленной причины, известный как эмболический инсульт неопределенного происхождения.

Исследователи проанализировали медицинские записи, а также данные длительного мониторинга сердечного ритма и эхокардиограмм пациентов.

Профессор В.Василиу сообщил, что были определены 4 параметра, связанные с развитием фибрилляции предсердий. Затем исследователи разработали модель, которую можно использовать для прогнозирования развития фибрилляции предсердий в ближайшие 3 года и следовательно, повышенного риска развития повторного инсульта.

В. Василиу подчеркнул, что это очень простой инструмент, который любой врач может использовать в клинической практике. Применение такой модели прогнозирования является более доступным, чем длительный мониторинг сердечного ритма.

По оценкам исследователей, потенциально выявление пациентов высокого риска развития фибрилляции предсердий и профилактическая терапия антикоагулянтами будут способствовать снижению риска развития инсульта.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  30.08.2023

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