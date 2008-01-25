Растительная диета приводит к дефициту витамина B12

Растительные диеты (вегетарианские или веганские) становятся все более популярными, поскольку люди стремятся придерживаться диеты, которая считается более эффективной для окружающей среды, благополучия животных и/или личного здоровья. С 2018 г. в Западной Европе продажи продуктов растительного происхождения увеличились на 49%.

Ученые со всего мира, специализирующиеся на вопросах питания, медицины и здравоохранения, сформировали дискуссионную группу «cluB-12». Эта группа создана для повышения осведомленности о дефиците витамина B 12 и способах его устранения. Витамин B 12 (цианокобаламин) является важным микронутриентом, который участвует в образовании эритроцитов, процессах энергетического обмена, метаболизме, в частности в метаболизме нервных клеток. Витамин В 12 не содержится в растениях.

Профессор Мартин Уоррен (Martin Warren) из Института Квадрам (Quadram Institute) в Норвиче, Великобритания, инициатор создания группы «cluB-12», приложил много усилий для информирования общественности о возможных отрицательных последствиях дефицита витамина В 12 для общественного здравоохранения и необходимых профилактических мерах.

B 12 -дефицитная анемия может проявляться широким спектром симптомов. Обычно анемия развивается постепенно, но может прогрессировать без восполнения дефицита витамина В 12 .

Общие симптомы: крайняя усталость (утомляемость), недостаток энергии (вялость), шум в ушах, одышка, слабость, головная боль, бледность кожи, заметное сердцебиение (пальпитация), потеря аппетита и уменьшение массы тела.

М. Уоррен отметил, что среди вегетарианцев и веганов существует скрытая эпидемия дефицита витамина B 12 , и это вызывает особую озабоченность, особенно в отношении женщин детородного возраста.

Есть много веских причин придерживаться сбалансированной растительной диеты. Однако веганы должны быть осведомлены о потенциальном дефиците нутриентов и необходимости употреблять соответствующие добавки витамина B 12 .

Основные рекомендации для людей, выбирающих веганскую или вегетарианскую диету:

употребляйте ежедневно диетическую добавку, содержащую 4–7 мкг витамина B 12 .

. Контролируйте уровень витамина B 12 в плазме крови, особенно если вы не употребляли диетические добавки.

в плазме крови, особенно если вы не употребляли диетические добавки. Проконсультируйтесь с диетологом относительно планирования растительной диеты, особенно если вы становитесь веганом.

Проконсультируйтесь с диетологом, если вы придерживаетесь вегетарианской диеты и

а) планируете стать веганом;

б) планируете беременность или кормите грудью;

в) ваш возраст старше 60 лет.

Рекомендуемые международные нормы поступления нутриентов:

Великобритания — рекомендуемая доза (recommended nutritional intake — RNI) витамина B 12 составляет 1,5 мкг в сутки для взрослых без поправки на беременность;

составляет 1,5 мкг в сутки для взрослых без поправки на беременность; США — RNI витамина B 12 составляет 2,3 мкг в сутки и увеличивается до 2,6 и 2,8 в сутки для беременных и кормящих грудью соответственно;

составляет 2,3 мкг в сутки и увеличивается до 2,6 и 2,8 в сутки для беременных и кормящих грудью соответственно; ЕС — RNI витамина B 12 4 мкг в сутки и увеличивается до 4,5 и 5 для беременных и кормящих грудью соответственно.

Лица, соблюдающие веганскую диету, подвергаются гораздо более высокому риску дефицита витамина B 12 . По оценкам, уровень дефицита витамина B 12 у беременных-веганов достигает 62%. У вегетарианцев дефицит витамина B 12 достигает 40%.

В исследовании, проведенном Национальным банком данных по пищевым продуктам (Food Databanks National Capability) в Институте Квадрам, также установлено, что представленные в продаже веганские продукты питания не обогащают витамином B 12 в достаточной степени.

По материалам www.news-medical.net