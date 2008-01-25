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Новости медицины и фармацииРасширение показаний для применения эмпаглифлозина

Расширение показаний для применения эмпаглифлозина

Опубликовано  23.07.2021

Антидиабетический препарат эмпаглифлозин получил одобрение для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) на европейском рынке. Наряду с дапаглифлозином это второй ингибитор SGLT-2 с таким дополнительным показанием.

Следуя рекомендации Комитета по лекарственным средствам для человека (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA), этим летом Европейская комиссия одобрила продление срока действия регистрационного свидетельства на антидиабетический препарат эмпаглифлозин. Действующее вещество выпускается под торговым названием Джардинс (Jardiance) компанией Boehringer Ingelheim International GmbH и является ингибитором SGLT-2. Пока что препарат разрешен только для лечения сахарного диабета. Теперь его сферу применения хотят расширить: предполагается применять лекарственное средство для терапии при хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Разрешение на маркетинг основано на данных EMPEROR-Reduced Trial, рандомизированного, двойного слепого исследования III фазы с параллельными группами. Это делает эмпаглифлозин вторым ингибитором SGLT-2 после дапаглифлозина, который также одобрен для лечения ХСН с пониженной фракцией выброса.

Области индикации

Эмпаглифлозин — пероральный противодиабетический препарат, который применяется как при сахарном диабете 2-го типа, так и в качестве комбинированной терапии при сахарном диабете 1-го типа. Он относится к группе глифлозинов, так называемых ингибиторов SGLT-2, одобрен как в качестве монотерапии, так и для включения в состав комбинированной терапии с другими противодиабетическими лекарственными средствами, такими как метформин или инсулин . После продления регистрационного свидетельства эмпаглифлозин также будет показан взрослым с ХСН.

Механизм действия при сердечной недостаточности

В настоящее время проводится много исследований по изучению точного механизма действия эмпаглифлозина при ХСН. Эффект предположительно многофакторный. Одна из гипотез связана с повышенным натрийурезом.

SGLT-2 экспрессируется, среди прочего, в проксимальном канальце почки. Там, как следует из названия — натрий-глюкозный котранспортер 2-го типа (Sodium Gluosis Cotransporter 2) — предполагается, что он транспортирует натрий и глюкозу обратно из первичной мочи, особенно в проксимальных канальцах, и таким образом обеспечивает ее резорбцию. Если препаратом ингибировать действие SGLT-2, то будет реабсорбироваться меньше глюкозы. В результате с мочой будет выводится больше глюкозы, и ее уровень в крови снизится. Поскольку натрий абсорбируется из первичной мочи вместе с глюкозой в котранспортере, реабсорбция натрия снижается, а диурез увеличивается при ингибировании SGLT-2. В результате снижаются масса тела и артериальное давление. Согласно теории, это должно поддерживать необходимый внутрисосудистый объем и повышать уровень гематокрита и гемоглобина.

Предположительно, нефропротекторный эффект эмпаглифлозина также играет важную роль. За счет этого улучшается клубочковая гиперфильтрация и снижается чрезмерная реакция эндокринной системы почек при сердечной недостаточности.

Данные исследования EMPEROR-Reduced были включены в оценку подтверждения применения препарата в терапии ХСН. Оно является частью исследования сердечной недостаточности EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial) у пациентов с ХСН. Ожидается, что в этом или следующем году будут опубликованы дальнейшие результаты исследования EMPEROR-Preserved, в котором изучается действие и безопасность эмпаглифлозина при сохранении фракции выброса.

Исследования

Всего в исследовании приняли участие 3730 человек из 20 стран мира. Доля женщин составила 24%, 76% участников — мужчины. В скрининг были включены взрослые с ХСН и фракцией выброса максимум 40%, стадией не ниже II по Классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (New York Heart AssociationNYHA) и повышенным уровнем NT-proBNP. Существовавший ранее сахарный диабет не считался критерием включения или исключения.

Пациенты были рандомизированы в группу эмпаглифлозина и группу плацебо. 1-я группа получала таблетку с 10 мг действующего вещества, 2-я — плацебо 1 раз в сутки.

Была исследована 841 конечная точка. Первичной конечной точкой было время, к которому человек либо умирал в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, либо был госпитализирован с сердечной недостаточностью. Наиболее важные вторичные конечные точки были определены как первое или повторное возникновение сердечной недостаточности во время терапии и изменение скорости клубочковой фильтрации (расчет по формуле CKD-EPI) по сравнению с исходным значением.

Безопасность терапии оценивали путем регистрации нежелательных эффектов. В частности, проводили мониторинг кетоацидоза, функции почек и осложнений со стороны печени.

Полученные результаты

При терапии эмпаглифлозином комбинированный относительный риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности или летального исхода из-за нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы значительно снизился по сравнению с плацебо. За период исследования 19,4% участников (361 человек) умерли из-за нарушений со стороны сердечно-сосудистых заболеваний или были госпитализированы в связи с возникновением сердечной недостаточности. В группе плацебо он составил 24,7% (462 пациента) (отношение рисков (ОР) по сравнению с плацебо 0,75; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,65–0,86; p <0,001). Риск сердечно-сосудистой смерти был на 8% ниже в группе эмпаглифлозина, чем в группе плацебо (ОР 0,92; 95% ДИ 0,75–1,12). Эффективность не зависела от диагностированного ранее любого типа сахарного диабета.

Скорость клубочковой фильтрации также оставалась более стабильной в группе эмпаглифлозина, чем в группе плацебо, на уровне -0,55 мл/мин/1,73 м2 в течении года по сравнению со средним значением -2,28 мл/мин/1,73 м2 в течении года (95% ДИ 1,10–2,37; р <0,001).

О других побочных эффектах сообщили 15% участников группы эмпаглифлозина и 12% представителей контрольной группы. Большинство других нежелательных эффектов были классифицированы как легкие или умеренные. Наиболее частыми побочными эффектами были сердечно-сосудистые симптомы, такие как низкое артериальное давление, инфекции, нарушения со стороны почек или печени. Таким образом, они частично совпадают с уже известными побочными эффектами активного действующего вещества.

На момент публикации (июль 2021 г.) точных рекомендаций еще нет. EMA опубликует дополнительную информацию об эмпаглифлозине в своем следующем отчете (European Public Assessment Report — EPAR).

По материалам www.gelbe-liste.de

Опубликовано  23.07.2021

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