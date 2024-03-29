Механизм действия . Окрелизумаб — это рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело. Препарат селективно направлен против В-клеток, экспрессирующих CD20. CD20 — это антиген на поверхности клетки, который экспрессируется на пре-В-клетках, зрелых В-клетках и В-клетках памяти, но не на лимфоидных и плазматических клетках.

Механизм действия орелизумаба при рассеянном склерозе (РС), который приводит к терапевтическому эффекту, до конца не известен. Предполагают, что определенную роль играет иммуномодуляция, которая происходит путем уменьшения количества и функции CD20-экспрессирующих В-клеток. Окрелизумаб не влияет на способность к восстановлению В-клеток, предыдущий гуморальный иммунитет, врожденный иммунитет или количество Т-клеток.

Фармакокинетика. Окрелизумаб приводит к быстрой экспрессии CD19+ В-клеток в крови в течение 14 дней терапии. Эта экспрессия продолжается в течение всей фазы лечения. В исследованиях III фазы до 5% пациентов демонстрировали экспрессию В-клеток по крайней мере в одной точке между каждым применением орелизумаба. Данные исследований указывают на то, что среднее время до экспрессии в-клеток составляло 72 недели. У большинства пациентов (90%) количество В-клеток восстановилось до нижней границы нормы или до исходного уровня через 2,5 года после последней инфузии.