В недавнем исследовании проанализировано влияние употребления в пищу распространённого пищевого красителя Allura Red на развитие воспалительного процесса в стенке кишечника. Это один из наиболее широко используемых пищевых красителей во всем мире, особенно в США.

Исследование проведено на животной модели.

Ученые подчёркивают необходимость информирования населения о потенциальном вреде пищевых красителей.

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) характеризуется развитием хронического воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте. В 2017 г. во всем мире ВЗК диагностировано у около 6,8 млн человек. В 2015 г. ВЗК диагностировано у 1,3% взрослого населения США — около 3 млн человек.

На сегодня в исследованиях показана роль рациона питания в развитии ВЗК.

Так, например, в исследовании продемонстрировано, что пищевые добавки, такие как диоксид титана, который применяется для придания продуктам непрозрачного белого цвета, приводит к развитию нарушений кишечного микробиома и функции кишечника.

В данном исследовании показано, что мыши, получавшие с пищей краситель Allura Red в раннем возрасте, имели повышенный риск развития колита — хронического заболевания, характеризующегося воспалением внутренней оболочки толстой кишки. Количество вводимого в рацион мышей красителя рассчитывалось на основании допустимого уровня суточного потребления для человека. Уже через 7 дней регулярного получения красителя Allura Red с пищей у мышей развивался колит.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature Communications».

Какие продукты содержат красный краситель Allura Red? Allura Red содержится во многих обработанных пищевых продуктах, таких как конфеты, закуски, безалкогольные напитки, молочные и злаковые продукты.

В исследовании установлено, что данный краситель повышает выработку серотонина. Также способствуют повышению выработки серотонина и другие пищевые красители, включая бриллиантовый синий FCF, желтый закат FCF, тартразин желтый. При этом эффект от красителя Allura Red наиболее выраженный. Кроме того, у мышей, получавших с пищей красный краситель, выявлены нарушения всасывания питательных веществ в кишечнике.

Также в исследовании установлено, что при воздействии красителя Allura Red на молодых мышей в течение 4 нед у них изменяется экспрессия генов, связанных с микробным ответом. Выявлено, что Allura Red влияет на микробиом кишечника через серотонинергическую систему.

Доктор Дэвид Фадман (David Fudman), доцент кафедры болезней пищеварительного тракта и печени Юго-западного медицинского центра Техасского университета (Division of Digestive and Liver Diseases at the University of Texas Southwestern Medical Center), не участвовал в исследовании. Он подчеркнул, что исследование проведено на мышиной модели и преждевременно экстраполировать полученные данные на людей.

Ведущий автор исследования Валиул Хан (Waliul Khan), доктор философии, профессор кафедры патологии и молекулярной медицины Университета Макмастера в Гамильтоне, Онтарио (Department of Pathology and Molecular Medicine at McMaster University in Hamilton, Ontario), Канада, объяснил, что распространенный синтетический пищевой краситель Allura Red является возможным диетическим триггером развития воспалительного заболевания кишечника. Полученные в исследовании результаты вызывают тревогу, поскольку данный краситель входит в состав многих продуктов питания. Доктор В. Хан также отметил, что предположительно Allura Red может обусловливать развитие аллергических реакций, патологии иммунной системы и нарушений поведения, в том числе приводить к развитию у детей синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он подчеркнул необходимость дальнейших исследований в данной области.

По материалам www.medicalnewstoday.com