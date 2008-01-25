Рак щитовидной железы: возможности терапии сегодня
По прогнозам Американского онкологического общества (American Cancer Society), в этом году в США будет диагностировано около 44 000 новых случаев рака щитовидной железы и зафиксировано более 2000 случаев летального исхода, связанных с этим заболеванием.
Щитовидная железа — эндокринная железа в форме бабочки, расположенная у основания шеи. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют сердечную и нервную деятельность, температуру и массу тела, а также другие жизненно важные функции.
Рак может иметь бессимптомное течение на ранних стадиях заболевания. По мере прогрессирования рак щитовидной железы может проявляться такими симптомами, как:
- отек шеи;
- боль в шее;
- боль в горле;
- изменение, осиплость голоса;
- нарушения глотания.
Существует ряд факторов, повышающих риск развития рака щитовидной железы:
- женский пол — рак щитовидной железы чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Эксперты полагают, что это может быть связано с высоким уровнем гормона эстрогена;
- воздействие радиации. Например, лучевая терапия области головы и шеи обусловливает повышение риска развития рака щитовидной железы;
- некоторые наследственные генетические синдромы — генетические синдромы, связанные с повышенным риском развития рака щитовидной железы, включают семейный медуллярный рак щитовидной железы, множественную эндокринную неоплазию, синдром Каудена и семейный аденоматозный полипоз. Существуют типы рака щитовидной железы, важную роль в развитии которых играет наследственность: медуллярный и папиллярный рак щитовидной железы.
Лечение рака щитовидной железы
Выбор лечения зависит от типа и стадии рака щитовидной железы, а также общего состояния здоровья пациента.
В ряде случаев немедленное лечение не показано, например, при небольших папиллярных формах рака щитовидной железы, поскольку эти виды рака имеют низкий риск роста или распространения. В таком случае пациенту рекомендуют активное наблюдение с частым мониторингом рака, включая анализы крови и ультразвуковое исследование шеи 1–2 раза в год. В дальнейшем при выявлении роста опухоли может быть рекомендовано проведение лечения.
Методы лечения рака щитовидной железы
- Хирургическое лечение. Большинству пациентов с раком щитовидной железы показано хирургическое удаление части или всей щитовидной железы. В ряде случаев показано также удаление лимфатических узлов на шее. Тип и объем оперативного вмешательства зависят от выявленного типа рака щитовидной железы, размеров опухоли, распространения рака за пределы щитовидной железы (в окружающие ткани и лимфатические узлы) и других факторов.
- Заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Заместительная гормональная терапия может применяться как после операции по удалению щитовидной железы, так и для подавления роста раковых клеток щитовидной железы. Обычно с целью заместительной гормональной терапии при этом типе рака применяются препараты в форме таблеток.
- Алкогольная абляция. При алкогольной (этаноловой) абляции спирт вводится в небольшие участки рака щитовидной железы с помощью специальной иглы. Ультразвуковая визуализация используется для точного направления иглы. Алкогольная абляция применяется для лечения небольших участков рака щитовидной железы, например рака, выявленного в лимфатическом узле после операции. Также алкогольная абляция может применяться при наличии противопоказаний к оперативному лечению.
- Лечение радиоактивным йодом. При этом методе лечения применяется радиоактивная форма йода, которая убивает клетки щитовидной железы и клетки рака щитовидной железы, которые могут остаться после операции. Этот метод терапии чаще всего показан для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, при котором отмечен высокий риск метастазирования.
- Дополнительные методы лечения распространенного рака щитовидной железы. При агрессивном, быстропрогрессирующем и метастатическом раке щитовидной железы могут быть показаны таргетная медикаментозная терапия, лучевая терапия, химиотерапия, радиочастотная абляция и криоабляция.
- Паллиативная помощь. Паллиативная помощь — это специализированная медицинская помощь, направленная на уменьшение выраженности боли и других симптомов серьезного заболевания с целью улучшения качества жизни пациентов и их семей. Специалисты по паллиативной помощи сотрудничают с пациентами и их семьями для обеспечения дополнительной поддержки и улучшения ухода за больным.
- Участие в группах поддержки и общение с пациентами, перенесшими рак щитовидной железы.
- Пациенту обычно рекомендуется комбинированная терапия рака щитовидной железы.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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