Рак щитовидной железы: возможности терапии сегодня

По прогнозам Американского онкологического общества (American Cancer Society), в этом году в США будет диагностировано около 44 000 новых случаев рака щитовидной железы и зафиксировано более 2000 случаев летального исхода, связанных с этим заболеванием.

Щитовидная железа — эндокринная железа в форме бабочки, расположенная у основания шеи. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют сердечную и нервную деятельность, температуру и массу тела, а также другие жизненно важные функции.

Рак может иметь бессимптомное течение на ранних стадиях заболевания. По мере прогрессирования рак щитовидной железы может проявляться такими симптомами, как:

отек шеи;

боль в шее;

боль в горле;

изменение, осиплость голоса;

нарушения глотания.

Существует ряд факторов, повышающих риск развития рака щитовидной железы:

женский пол — рак щитовидной железы чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Эксперты полагают, что это может быть связано с высоким уровнем гормона эстрогена;

воздействие радиации. Например, лучевая терапия области головы и шеи обусловливает повышение риска развития рака щитовидной железы;

некоторые наследственные генетические синдромы — генетические синдромы, связанные с повышенным риском развития рака щитовидной железы, включают семейный медуллярный рак щитовидной железы, множественную эндокринную неоплазию, синдром Каудена и семейный аденоматозный полипоз. Существуют типы рака щитовидной железы, важную роль в развитии которых играет наследственность: медуллярный и папиллярный рак щитовидной железы.

Лечение рака щитовидной железы

Выбор лечения зависит от типа и стадии рака щитовидной железы, а также общего состояния здоровья пациента.

В ряде случаев немедленное лечение не показано, например, при небольших папиллярных формах рака щитовидной железы, поскольку эти виды рака имеют низкий риск роста или распространения. В таком случае пациенту рекомендуют активное наблюдение с частым мониторингом рака, включая анализы крови и ультразвуковое исследование шеи 1–2 раза в год. В дальнейшем при выявлении роста опухоли может быть рекомендовано проведение лечения.

Методы лечения рака щитовидной железы

Хирургическое лечение. Большинству пациентов с раком щитовидной железы показано хирургическое удаление части или всей щитовидной железы. В ряде случаев показано также удаление лимфатических узлов на шее. Тип и объем оперативного вмешательства зависят от выявленного типа рака щитовидной железы, размеров опухоли, распространения рака за пределы щитовидной железы (в окружающие ткани и лимфатические узлы) и других факторов.

Заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Заместительная гормональная терапия может применяться как после операции по удалению щитовидной железы, так и для подавления роста раковых клеток щитовидной железы. Обычно с целью заместительной гормональной терапии при этом типе рака применяются препараты в форме таблеток.

Алкогольная абляция. При алкогольной (этаноловой) абляции спирт вводится в небольшие участки рака щитовидной железы с помощью специальной иглы. Ультразвуковая визуализация используется для точного направления иглы. Алкогольная абляция применяется для лечения небольших участков рака щитовидной железы, например рака, выявленного в лимфатическом узле после операции. Также алкогольная абляция может применяться при наличии противопоказаний к оперативному лечению.

Лечение радиоактивным йодом. При этом методе лечения применяется радиоактивная форма йода, которая убивает клетки щитовидной железы и клетки рака щитовидной железы, которые могут остаться после операции. Этот метод терапии чаще всего показан для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, при котором отмечен высокий риск метастазирования.

Дополнительные методы лечения распространенного рака щитовидной железы. При агрессивном, быстропрогрессирующем и метастатическом раке щитовидной железы могут быть показаны таргетная медикаментозная терапия, лучевая терапия, химиотерапия, радиочастотная абляция и криоабляция.

Паллиативная помощь. Паллиативная помощь — это специализированная медицинская помощь, направленная на уменьшение выраженности боли и других симптомов серьезного заболевания с целью улучшения качества жизни пациентов и их семей. Специалисты по паллиативной помощи сотрудничают с пациентами и их семьями для обеспечения дополнительной поддержки и улучшения ухода за больным.

Участие в группах поддержки и общение с пациентами, перенесшими рак щитовидной железы.

Пациенту обычно рекомендуется комбинированная терапия рака щитовидной железы.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org