Рак кожи: когда следует обратиться на консультацию к дерматологу?

Рак кожи может развиться на любом участке кожи, включая подошвы ног, и даже под ногтями.

Сертифицированный дерматолог доктор Хоуп Митчелл (Hope Mitchell), которая занимается частной практикой в Огайо, США, отметила, что рак кожи — наиболее распространенная форма рака в США. Любой человек может заболеть раком кожи, поэтому важно проводить самообследование. Так, самообследование кожи может помочь выявить рак кожи на ранней стадии, когда он хорошо поддается лечению. Х. Митчелл призывает своих пациентов регулярно проверять свою кожу на наличие новообразований или выявление изменений уже имеющихся образований на коже.

Х. Митчелл рекомендует проводить обследование кожи с использованием так называемых ABCDE-критериев меланомы:

А — асимметрия, при которой одна половина пятна не похожа на другую;

B — граница, которая может быть неправильной, фестончатой или плохо очерченной;

C — цвет, который может варьировать от одной области к другой — от оттенка загара до коричневого или черного цвета или с областями белого, красного или синего цвета;

D — диаметр. При установлении диагноза меланомы обычно размеры новообразования превышают 6 мм. Но диаметр образования может быть и меньше;

E — развитие. Пятно выглядит иначе, чем остальные, или меняются размер, форма или цвет пятна.

Также важно обследоваться для выявления других видов рака кожи, включая:

базально-клеточную карциному, которая является наиболее распространенной формой рака кожи;

плоскоклеточный рак, характеризующийся медленным темпом роста и прорастанием глубоко в толщу кожи.

Базальноклеточная карцинома может:

характеризоваться куполообразным ростом;

иметь вид блестящей розоватой области,

черного или коричневого нароста,

белого или желтого воскового нароста,

рецидивирующей язвы.

Плоскоклеточная карцинома также может иметь различный вид:

новообразование на коже может быть покрыто коркой;

представлять собой красный, шероховатый плоский участок;

куполообразная шишка, склонная к кровоточивости по мере роста;

язва, длительно не заживающая либо рецидивирующая.

Во время самообследования кожи следует обратить внимание на все пятна, которые вы видите на своем теле, включая родинки, веснушки и пигментные пятна. Необходимо осматривать всю поверхность кожи, включая ладони, подошвы ног, рот, глаза, гениталии и ягодицы.

Х. Митчелл рекомендует следующее:

рассмотрите свое тело спереди и сзади в зеркале в полный рост;

осмотрите правую и левую стороны с поднятыми руками;

согните руки в локтях и внимательно осмотрите свои предплечья, подмышки, ногти и ладони;

осмотрите заднюю часть ног и ступней, включая пространство между пальцами ног, под ногтями на ногах и подошвы ног;

осмотрите заднюю часть шеи и кожу головы с помощью ручного зеркала. Разделите волосы, чтобы лучше рассмотреть кожу головы;

также осмотрите свою спину и ягодицы с помощью ручного зеркала.

Х. Митчелл также рекомендует вести записи о состоянии образований и пятен на коже и ногтях. При этом вы можете попросить кого-нибудь о помощи при осмотре вашей кожи, особенно в труднодоступных местах, таких как волосистая часть головы и спина.

Если вы заметили пятно на своей коже, которое отличается от других или изменяется, зудит или кровоточит, запишитесь на прием к дерматологу.

По материалам www.medicalxpress.com