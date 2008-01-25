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Новости медицины и фармацииРабота в ночные смены обусловливает развитие сердечно-сосудистых заболеваний?

Работа в ночные смены обусловливает развитие сердечно-сосудистых заболеваний?

Опубликовано  18.08.2021

Повышенный риск фибрилляции предсердий (ФП) выявлен у лиц, работающих в ночные смены. Результаты исследования опубликованы в «European Heart Journal».

Это первое исследование, в котором изучалась связь между развитием ФП и работой в ночные смены. Исследователи проанализировали данные 283 657 человек в базе данных Биобанк (Biobank) в Великобритании и установили, что риск ФП был тем выше, чем человек дольше и чаще работал в ночные смены. Работа ночью также была связана с повышенным риском развития заболеваний сердца, но не инсульта или сердечной недостаточности.

Кроме того, исследователи под руководством профессора Инглия Лу (Yingli Lu) из Девятой Шанхайской народной больницы (Shanghai Ninth People’s Hospital) и Школы медицины Шанхайского университета Цзяо Тонг (Shanghai JiaoTong University School of Medicine) в Шанхае, Китай, и профессора Лу Ци (Lu Qi) из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета, Новый Орлеан, США (Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, U.S.), исследовали вероятность того, что к повышенному риску ФП может вести генетическая предрасположенность. Они оценили общий генетический риск на основе известных 166 генетических вариантов, связанных с повышенным риском ФП. Было выявлено, что генетическая предрасположенность не влияла на связь между ночной работой и риском развития ФП.

Профессор И. Лу считает, что хотя исследование не продемонстрировало причинно-следственной связи между ночной работой, ФП и заболеваниями сердца, выявлено, что работа в ночные смены обусловливает повышение риска развития ФП. Полученные результаты могут иметь большое значение для общественного здравоохранения. Предполагается, что уменьшение частоты и продолжительности ночных смен может снизить частоту возникновения ФП в популяции.

Исследование включало 286 353 человека. В общей сложности у 283 657 из них не было выявлено ФП на момент регистрации в Биобанке Великобритании, а у 276 009 не было выявлено сердечной недостаточности и в анамнезе они не переносили инсульт. Генетическая информация была доступна для 193 819 участников без ФП, а в 2015 г. 75 391 из них ответили на вопросы подробной анкеты об образе жизни. Среди участников, не имевших сердечных заболеваний и инсульта на момент включения в исследование, 73 986 предоставили информацию о своих местах работы. Средний период наблюдения за участниками исследования составил более 10 лет и за этот период было выявлено 5777 случаев развития ФП.

Исследователи скорректировали результаты с учетом других потенциально влияющих факторов, таких как возраст, пол, этническая принадлежность, образование, социально-экономический уровень, наличие вредных привычек (курение), уровень физической активности (занимался ли участник спортом), индекс массы тела, артериальное давление, продолжительность сна и хронотип («совы» и «жаворонки»).

Они установили, что у лиц, которые в настоящее время постоянно работают в ночные смены, риск развития ФП на 12% выше, по сравнению с теми, кто работал только в дневные смены. У лиц, работавших по графику, включавшему ночные смены на протяжении 10 и более лет, риск развития ФП был на 18% выше. Для тех же, кто работал 3–8 ночных смен в месяц в течение 10 лет и более, риск развития ФП повышался на 22% по сравнению с теми, кто работал только в дневные смены.

Риск ИБС при этом повышался соответственно на 22; 37 и 35% по сравнению с работающими только днем.

Профессор Л. Ци акцентировал внимание на то, что исследовательской группой было сделано еще два интересных вывода. Так, было установлено, что женщины, работающие в ночные смены более 10 лет, были более подвержены развитию ФП, чем мужчины. Риск развития ФП у них на 64% выше по сравнению с работающими днем. Также установлено, что 150 и более минут умеренной физической активности в неделю или 75 мин физической активности высокой интенсивности снижают риск развития ФП у работников ночных смен. Таким образом, наиболее важным будет сокращение длительности ночных смен для людей с низкой физической активностью и женщин.

Преимущество исследования прежде всего заключается в охвате большого количества человек. Кроме того, это первое исследование, в котором оценивали дополнительно генетические данные и другие факторы риска.

Ограничения исследования состоят в том, что его результаты не могут доказать, что посменная работа является причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, они лишь демонстрируют, что работа в ночное время ассоциируется с более высоким риском развития этих заболеваний. Кроме того, возможно, что большое количество случаев ФП не было выявлено, данные оценивались только для лиц, присоединившихся к Биобанку, участники исследования были в основном британцами европеоидной расы, поэтому результаты нельзя считать актуальными для других этнических групп.

Профессор И. Лу подчеркивает, что исследователи в дальнейшем планируют проанализировать связь между работой в ночные смены и ФП в разных группах людей. Это может повысить достоверность результатов. Выводы этих исследований демонстрируют важность ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний при появлении первых симптомов, таких как боль в области сердца или дискомфорт в грудной клетке для людей, работающих в ночные смены.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.08.2021

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