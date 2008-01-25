Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииПсориазин и сахарный диабет: в чем связь?

Псориазин и сахарный диабет: в чем связь?

Опубликовано  23.09.2022

При сахарном диабете I и II типа отмечается снижение иммунитета и повышение риска развития рецидивирующих инфекционных заболеваний.

В недавнем исследовании было показано, что у лиц с сахарным диабетом отмечается снижение уровня антимикробного пептида псориазина, что приводит к нарушению клеточного барьера мочевого пузыря и повышает риск развития инфекций мочевыводящих путей.

Исследование было проведено учеными из Каролинского института (Karolinska Institutet) в Швеции в сотрудничестве с Каролинской университетской больницей региона Стокгольм (Karolinska University Hospital, Region Stockholm), Университетом Капио и Упсалы (Capio and Uppsala University) в Швеции и Университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейна (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) в Германии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».

Сахарный диабет развивается в результате недостатка инсулина и/или снижения его действия (резистентности клеток к действию инсулина). Инсулин — это гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови. При сахарном диабете развивается ряд осложнений со стороны различных систем органов. Одним из таких осложнений является нарушение иммунной функции и снижение сопротивляемости организма инфекционным патогенам.

Псориазин — так называемый эндогенный антибиотик, входящий в систему врожденного иммунитета.

Исследователи проанализировали уровни псориазина и других пептидов, участвующих в реакциях врожденного иммунитета в моче, клетках слизистой оболочки мочевого пузыря и плазме крови пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, аналогичные исследования были проведены на мышах.

Аннели Браунер (Annelie Brauner), профессор кафедры микробиологии, опухолевой и клеточной биологии Каролинского института (Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet), руководила исследованием. Она рассказала, что при сахарном диабете отмечают снижение уровня псориазина, что приводит к ослаблению барьерной функции слизистой оболочки мочевого пузыря и повышает риск развития инфекции мочевого пузыря.

Ранее исследовательская группа под руководством профессора А. Браунер показала, что лечение эстрогенами восстанавливает защитную функцию клеток мочевого пузыря у людей и мышей и способствует регуляции иммунного ответа при инфекциях мочевыводящих путей.

В недавнем исследовании было показано, что терапия эстрогенами способствует повышению уровня псориазина и уменьшению популяции бактерий на клетках мочевого пузыря, подвергшихся воздействию высоких концентраций глюкозы.

Сумитра Моханти (Soumitra Mohanty), научный сотрудник Каролинского института и ведущий автор исследования, объяснила, что ученые планируют дальнейшее изучение механизмов развития инфекционных заболеваний у лиц с сахарным диабетом, а также разработку профилактических мер для снижения риска заражения этой категории пациентов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  23.09.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости