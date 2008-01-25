Псориазин и сахарный диабет: в чем связь?

При сахарном диабете I и II типа отмечается снижение иммунитета и повышение риска развития рецидивирующих инфекционных заболеваний.

В недавнем исследовании было показано, что у лиц с сахарным диабетом отмечается снижение уровня антимикробного пептида псориазина, что приводит к нарушению клеточного барьера мочевого пузыря и повышает риск развития инфекций мочевыводящих путей.

Исследование было проведено учеными из Каролинского института (Karolinska Institutet) в Швеции в сотрудничестве с Каролинской университетской больницей региона Стокгольм (Karolinska University Hospital, Region Stockholm), Университетом Капио и Упсалы (Capio and Uppsala University) в Швеции и Университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейна (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) в Германии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».

Сахарный диабет развивается в результате недостатка инсулина и/или снижения его действия (резистентности клеток к действию инсулина). Инсулин — это гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови. При сахарном диабете развивается ряд осложнений со стороны различных систем органов. Одним из таких осложнений является нарушение иммунной функции и снижение сопротивляемости организма инфекционным патогенам.

Псориазин — так называемый эндогенный антибиотик, входящий в систему врожденного иммунитета.

Исследователи проанализировали уровни псориазина и других пептидов, участвующих в реакциях врожденного иммунитета в моче, клетках слизистой оболочки мочевого пузыря и плазме крови пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, аналогичные исследования были проведены на мышах.

Аннели Браунер (Annelie Brauner), профессор кафедры микробиологии, опухолевой и клеточной биологии Каролинского института (Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet), руководила исследованием. Она рассказала, что при сахарном диабете отмечают снижение уровня псориазина, что приводит к ослаблению барьерной функции слизистой оболочки мочевого пузыря и повышает риск развития инфекции мочевого пузыря.

Ранее исследовательская группа под руководством профессора А. Браунер показала, что лечение эстрогенами восстанавливает защитную функцию клеток мочевого пузыря у людей и мышей и способствует регуляции иммунного ответа при инфекциях мочевыводящих путей.

В недавнем исследовании было показано, что терапия эстрогенами способствует повышению уровня псориазина и уменьшению популяции бактерий на клетках мочевого пузыря, подвергшихся воздействию высоких концентраций глюкозы.

Сумитра Моханти (Soumitra Mohanty), научный сотрудник Каролинского института и ведущий автор исследования, объяснила, что ученые планируют дальнейшее изучение механизмов развития инфекционных заболеваний у лиц с сахарным диабетом, а также разработку профилактических мер для снижения риска заражения этой категории пациентов.

По материалам www.medicalxpress.com