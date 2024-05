Могут ли предыдущие случаи инфицирования сезонными коронавирусами защитить детей, а иногда и взрослых от SARS-CoV-2? Британские исследователи сообщили в журнале «Science»*, что у значительного числа детей есть перекрестно-реактивные антитела, которые могут препятствовать проникновению нового вируса в клетки.

SARS-CoV-2 — не первый коронавирус, способный заразить людей. Несколько родственных бета-коронавирусов (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 и HCoV-229E) уже давно распространены по всему миру. Однако, в отличие от SARS-CoV-2, они не вызывают серьезной системной инфекции. Защищают ли от SARS-CoV-2 антитела, выработанные против других бета-коронавирусов? Предыдущие исследования скорее опровергали возможность такого перекрестного иммунитета. Исследователи из Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) в Лондоне пришли к другому выводу.

Чтобы определить степень перекрестной реактивности между сезонными коронавирусами и SARS-CoV-2, авторы методом проточной цитометрии определяли наличие антител к спайковому гликопротеину, к его субъединицам S1 и S2.

Идентификация S2 и нацеливание на них нейтрализующих антител может привести к созданию универсальной вакцины, защищающей от целого ряда существующих, а, возможно, и будущих разновидностей коронавирусов. Наряду с Т-клетками и В-клеточной памятью, сформировавшимися при заражении сезонными коронавирусами, перекрестная реактивность антител, распространяющаяся на SARS-CoV-2, может иметь важные последствия. Так, перекрестный защитный иммунитет вряд ли будет стерилизующим или долгосрочным, что также подтверждается фактами повторного заражения. Тем не менее предшествующий иммунитет может обусловливать более легкое течение, а также формировать сезонные и географические типы передачи. Следовательно, абсолютно необходимо полностью определить любое влияние, положительное или отрицательное, иммунитета, вызванного предшествующими инфекциями сезонными коронавирусами, на естественное течение COVID-19, заключили авторы.

По материалам science.sciencemag.org; фото: Lisa Donohue, CoVPN

*Kevin W. N.G., Faulkner N. et al. (2020) Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. Science, 06 Nov.