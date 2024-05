Препарат из группы противосудорожных лекарственных средств улучшает когнитивные функции (это наиболее сложные функции головного мозга, обеспечивающие процесс познания, в том числе обучаемость и память) у пациентов с болезнью Альцгеймера, у которых диагностируется эпилептиформная активность в головном мозге (например с помощью электроэнцефалограммы — ЭЭГ). Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, опубликованные в медицинском журнале «JAMA Neurology».

Кейт Фоссел (Keith Vossel), доктор медицины, директор Центра исследований болезни Альцгеймера Мэри С. Истон в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес (Mary S. Easton Center for Alzheimer’s Disease Research at University of California, Los Angeles — UCLA ), и ведущий исследователь в данном клиническом исследовании, рассказала, что в данном исследовании противосудорожный препарат применяли для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера, у которых была выявлена бессимптомная (скрытая) эпилептиформная активность головного мозга (патологическая пароксизмальная биоэлектрическая активность головного мозга, не приводящая к развитию судорог).

Болезнь Альцгеймера (БА) — наиболее распространенная форма деменции. К ранним симптомам данного заболевания относятся нарушения памяти (человек может забывать произошедшие события, важные даты, плохо запоминать новую информацию), затруднения в принятии решений, трудности при подборе слов для выражения своих мыслей и нарушение ориентации в пространстве. При этом у 10–22% пациентов с болезнью Альцгеймера развиваются судорожные приступы, а еще у 22–54% выявляют бессимптомную эпилептиформную активность головного мозга.

В предыдущих исследованиях было показано более быстрое снижение когнитивных (познавательных) функций у пациентов с бессимптомной эпилептиформной активностью головного мозга. Учитывая эти данные, было принято решение оценить эффективность противосудорожного препарата леветирацетама, который был одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, США (Food and Drug Administration — FDA) в 1999 г. Кроме того, лекарственное средство оказалось эффективным в лечении болезни Альцгеймера в исследованиях на животных.

В исследовании применяли дозу 125 мг 2 раза в сутки, значительно более низкую, чем средняя доза, рекомендованная для лечения пациентов с эпилепсией.

Скрининг для выявления патологической пароксизмальной активности включал мониторирование ЭЭГ в ночные часы, а также 60-минутную магнитоэнцефалограмму (МЭГ). МЭГ — технология, позволяющая визуализировать магнитные волны, возникающие вследствие электрической активности мозга. Его прошли 54 пациента с болезнью Альцгеймера легкой степени тяжести.

Доктор К. Фоссель объяснила, что МЭГ позволяет выявить пароксизмальную активность, которая не фиксируется на ЭЭГ.

После первичного скрининга в исследование были включены 34 пациента, из них эпилептиформная активность была выявлена у почти 40% (пациенты, имевшие в анамнезе судороги и уже принимающие противосудорожные лекарственные средства, были исключены до скрининга).

Пациентов разделили на 2 группы. 1-я группа принимала плацебо на протяжении 28 дней, затем на протяжении 28 дней участники не получали ни плацебо, ни исследуемый препарат, а затем принимали леветирацетам в дозе 125 мг 2 раза в сутки на протяжении 28 дней. Во 2-й группе участники вначале принимали в течение 28 дней леветирацетам, затем следовал 28-дневный перерыв в приеме препарата, после которого они на протяжении 28 дней получали плацебо. Такой перекрестный дизайн данного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования позволил оценить эффективность леветирацетама у всех участников.

В ходе исследования оценивали способность пациентов принимать решения, рассуждать, запоминать слова. Кроме того, определяли способность пациентов ориентироваться в пространстве. Для этого им было предложено с помощью компьютерной программы — симулятора вождения научиться ориентироваться на улицах виртуального города.

Была выявлена тенденция к улучшению когнитивных функций у пациентов, принимавших леветирацетам. При дальнейшем анализе и разделении больных в зависимости от выявления пароксизмальной активности на ЭЭГ, сделаны выводы, что у пациентов с бессимптомной эпилептиформной активностью отмечалось значительное улучшение когнитивных функций.

Доктор К. Фоссель прокомментировал, что между группами были очень четкие различия. Существует подтип болезни Альцгеймера, который условно можно назвать эпилептическим вариантом. Он отмечается часто, примерно в 60% случаев. У пациентов с этой формой болезни Альцгеймера отмечено улучшение познавательных функций при приеме леветирацетама.

При диагностировании болезни Альцгеймера врачи редко проводят ЭЭГ для выявления скрытой эпилептиформной активности. Вероятно, учитывая полученные в исследовании данные, практикующим врачам следует обследовать пациентов, чтобы установить наличие у них эпилептиформной активности головного мозга.

К. Фоссель объяснила, что есть и объективные признаки, по которым можно предположить высокую вероятность скрытой пароксизмальной активности. Самый главный из них — появление симптомов заболевания в возрасте моложе 65 лет. На самом деле, по ее словам, данное лекарственное средство способствует улучшению когнитивных функций при болезни Альцгеймера и у пациентов более молодого возраста, независимо от того, была ли выявлена у них пароксизмальная активность головного мозга.

Все участники исследования уже принимали препараты для лечения болезни Альцгеймера, и это исследование демонстрирует, что дополнительное применение леветирацетама улучшает когнитивные функции более значительно, чем только стандартное лечение. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли длительный прием препарата замедлить прогрессирование заболевания.

Доктор К. Фоссель объяснила, что это исследование было направлено на оценку когнитивных функций во время короткого курса лечения. Дальнейшие исследования позволят оценить, насколько улучшаются познавательные функции пациентов с болезнью Альцгеймера при длительных курсах лечения. Кроме того, планируется провести ряд исследований на базе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для оценки эффективности препарата у большего количества пациентов, а также других противосудорожных лекарственных средств.

Доктор К. Фоссель начала исследование в 2014 г., на тот момент она была сотрудником Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) и набирала пациентов в исследование в этом университете и Университете Миннесоты (University of Minnesota). Исследование было поддержано грантами Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer’s Association), Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health) и других частных благотворительных фондов.

По материалам medicalxpress.com/news/