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Новости медицины и фармацииПротиворевматические препараты могут снизить риск развития болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции

Противоревматические препараты могут снизить риск развития болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции

Опубликовано  14.04.2022

Результаты исследования «Перепрофилирование лекарственных средств для эффективного лечения пациентов с болезнью Альцгеймера» (Drug Repurposing for Effective Alzheimer’s Medicines — DREAM) показывают, что некоторые препараты, применяемые при ревматоидном артрите, могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера и связанной с ней деменцией у некоторых лиц. Хотя полученные данные нельзя рассматривать как доказательства возможности широкого применения этих лекарственных средств в терапии пациентов с болезнью Альцгеймера и связанными с ней деменциями, можно расценивать эти результаты как основания для многопрофильного подхода к лечению лиц с высоким риском развития этих заболеваний.

Исследование было опубликовано на портале JAMA Network Open и проводилось под руководством ученых из Национального института проблем старения (National Institute on Aging) при Национальном институте здравоохранения (National Institutes of Health) в сотрудничестве с исследователями из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) в Бостоне, Университета Рутгерса (Rutgers University) в Нью-Джерси и Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine), Балтимор.

В исследовании DREAM были проанализированы данные страховой компании Medicare о 22 000 пациентов. При этом внимание акцентировали на гипотезе о снижении риска развития болезни Альцгеймера и деменции у пациентов с ревматоидным артритом, которые принимали один из трех различных классов противоревматических препаратов. Установлено, что статистически значимое снижение риска возникновения деменции наблюдалось у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимавших препараты, которые относятся к классу ингибиторов фактора некроза опухоли. Эти ингибиторы подавляют иммунную систему, блокируя активность фактора некроза опухоли-α, вещества, которое может вызвать воспаление и привести к заболеваниям иммунной системы, включая ревматоидный артрит.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  14.04.2022

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