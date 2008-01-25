Рак молочной железы — наиболее часто диагностируемый вид рака у женщин.

В недавнем обзоре исследовали связь между уровнем физической активности женщин и риском развития рака молочной железы.

В исследовании было показано, что высокий уровень физической активности и меньшее количество времени, проведенного в сидячем положении, снижают риск развития рака молочной железы. Так, были продемонстрированы следующие ассоциации: низкая физическая активность и сидячий образ жизни были связаны с более высоким риском развития онкопатологии молочной железы. В то же время высокая физическая активность и небольшое количество времени, проведенного сидя, ассоциировались с более низким риском возникновения этого заболевания.

Были обработаны медицинские данные из 76 исследований. Ученые проанализированы информацию о 130 957 женщинах европейского происхождения из Консорциума ассоциации рака молочной железы (Breast Cancer Association Consortium — BCAC). Консорциум ассоциации рака молочной железы — междисциплинарный консорциум в области исследований рака молочной железы.

В общей сложности у 69 838 женщин, включенных в исследование, были диагностированы инвазивные опухоли молочной железы, у 6667 выявлены нераспространенные опухоли in situ, а у 54 452 не был диагностирован рак молочной железы, они составили контрольную группу.

Доктор И-Мин Ли (I-Min Lee), профессор медицины Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), не участвовал в исследовании, однако он объяснил, что высокая физическая активность и малое количество времени, проводимого в положении сидя, вероятно, снижают риск развития рака молочной железы, поскольку способствуют уменьшению количества жировой ткани в организме, благотворно влияют на уровень половых гормонов, снижают уровень медиаторов воспаления и способствуют улучшению метаболических процессов.

Доктор Бриджит Линч (Brigid Lynch), заместитель руководителя отдела эпидемиологии рака в Совете по раку штата Виктория (Cancer Epidemiology Division at Cancer Council Victoria), Австралия, является одним из авторов исследования. Она подчеркнула, что даже незначительное повышение физической активности способствует снижению уровня половых стероидных гормонов. Ранее же в исследованиях было показано, что более низкие уровни эстрогенов и андрогенов связаны с более низким риском развития рака молочной железы. Б. Линч рассказала, что в исследовании с помощью статистического метода, называемого «менделевская рандомизация», также было показано, что длительные периоды времени, проводимые в сидячем положении, повышают соответствующий риск. Кроме того, в исследовании изучали ассоциации между определенными генами и уровнем физической активности, а также риском развития рака молочной железы. В то же время доктор И.-М. Ли отметил, что было проанализировано лишь небольшое количество генов, связанных с физической активностью и малоподвижным образом жизни, и, вероятно, их гораздо больше.

Таким образом малоподвижный образ жизни является модифицируемым фактором риска развития рака молочной железы. Б. Линч подчеркнула, что для профилактики данного онкологического заболевания необходимо уделять больше внимания пропаганде активного образа жизни, физических упражнений и повышения физической активности женщин, а также сокращения времени, которое женщины проводят в положении сидя.

Доктор Зейнеп Мадак-Эрдоган (Zeynep Madak-Erdogan), адъюнкт-профессор нутрициологии в Университете Иллинойса в Урбане Шампейн (University of Illinois Urbana Champaign), не участвовал в исследовании, но он подчеркнул необходимость дальнейших исследований и определения молекулярных механизмов связи между уровнем физической активности и риском развития рака молочной железы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «British Journal of Sports Medicine».

По материалам www.medicalnewstoday.com;

www.bjsm.bmj.com