Профилактика и лечение при туберкулезе: фокус на молодых людей

В «The Lancet Global Health» опубликованы результаты исследования, проведенного учеными из Каролинского института в Швеции (Karolinska Institutet in Sweden). Согласно опубликованным данным, в стратегиях по профилактике и лечению пациентов с туберкулезом в условиях его глобальной эпидемии недооценена важность диагностики и терапии при выявлении заболевания у молодых людей. Так, в исследовании были проанализированы ключевые факторы, влияющие на результаты лечения туберкулеза у лиц в возрасте 10–24 лет в Бразилии, где заболеваемость туберкулезом повышается.

До пандемии COVID-19 туберкулез был ведущей причиной летальных исходов вследствие инфекционных заболеваний. Наиболее высоким является риск развития туберкулеза у социально и экономически уязвимых слоев населения. По оценкам экспертов, ежегодно туберкулезом заболевают 1,8 млн молодых людей, что составляет 17% всех новых случаев во всем мире.

Ведущий исследователь Луиза Ченсинер (Louisa Chenciner), врач-терапевт, работающая в Национальной службе здоровья (National Health Service), провела это исследование в рамках своей магистерской диссертации в Каролинском институте. Она рассказала, что чаще всего в программах по борьбе с туберкулезом уделяется мало внимания лицам молодого возраста. В то же время именно они могут быть наиболее активными переносчиками инфекции, поскольку у этой возрастной группы очень широкие социальные контакты, например, на работе, в школе, с семьей или друзьями, и поэтому они могут активно передавать туберкулез в обществе. Также важно определить, какие факторы повышают риск неблагоприятных результатов лечения туберкулеза у молодежи (развитие резистентности к химиотерапевтическим препаратам, побочных эффектов от лечения, прерывание курса терапии, летальный исход).

Л. Ченсинер входила в международную исследовательскую группу, которая опубликовала результаты национального когортного исследования, включившего более 40 000 детей и молодых людей (в возрасте 10–24 лет), больных туберкулезом, в Бразилии, стране с повышающимися показателями заболеваемости данной патологией. Целью исследования было оценить ключевые медицинские и социальные факторы, связанные с неблагоприятными исходами лечения, и роль стратегий социальной защиты для этой возрастной группы.

Соавтор Кристи Сидни Аннерстедт, доцент Сотрудничающего центра ВОЗ по туберкулезу и социальной медицине, факультета общественного здравоохранения Каролинского Института (WHO Collaborating Centre on Tuberculosis and Social Medicine at the Department of Global Public Health, Karolinska Institutet), рассказала, что у около 1/ 5 исследуемой популяции наблюдались неблагоприятные исходы лечения. Это говорит о том, что лицам молодого возраста нужно уделять больше внимания в национальных и международных программах борьбы с туберкулезом.

Социальное распределение больных туберкулезом молодых людей неравномерное: часто это заключенные тюрем, центров содержания под стражей для несовершеннолетних, лица с низким (или более низким, чем у сверстников) уровнем образования (более 50% из них имели более низкий уровень образования, чем их сверстники). Раса также влияла на результаты лечения, а такие факторы, как бедность, ВИЧ, бездомность и употребление наркотиков, были связаны с неблагоприятными исходами.

Только у 1/ 3 молодых людей, включенных в исследование, были полностью отслежены контакты. Соответствующее медицинское наблюдение имело место в около 50% случаев. Небольшая часть участников исследования получали денежные дотации на приобретение лекарственных средств (в том числе по программе социального обеспечения правительства Бразилии «Programa Bolsa Família»). У этих пациентов отмечали более низкий риск неблагоприятного исхода.

Том Вингфилд (Tom Wingfield), исследователь Ливерпульской школы тропической медицины, Великобритания (Liverpool School of Tropical Medicine, UK), и Каролинского института, рассказал, что это исследование является первым национально репрезентативным анализом характеристик молодых людей с туберкулезом в Бразилии. Ранее было мало данных о медицинских и социальных факторах, которые могли быть связаны с риском неблагоприятных исходов лечения в этой возрастной группе пациентов.

По материалам www.medicalxpress.com/news