Представлены результаты еще одного исследования, демонстрирующие связь между применением антибиотиков и повышенным риском развития рака толстой кишки.

Последние данные были получены в результате исследования населения Швеции. Ученые проанализировали данные более чем 40 000 пациентов с колоректальным раком и 200 000 здоровых людей контрольной группы.

В результате исследования было зафиксировано, что умеренное применение антибиотиков повышает риск развития рака проксимального отдела толстой кишки на 9%, а очень частое применение антибиотиков — на 17%.

В то же время отмечено, что риск развития рака прямой кишки снизился на 4% при умеренном применении антибиотиков и на 9% — при очень частом применении, но эта взаимосвязь была выявлена только среди женщин.

Частота применения антибиотиков была классифицирована таким образом: не применяли вообще (отсутствие сообщений о применении антибиотиков в течение периода исследования), нечастое (применение в течение периода 1–10 дней), умеренное (11–60 дней), частое (61–180 дней) и очень частое (>180 дней).

Исследование, проведенное Софией Харлид (Sophia Harlid), доктором философии отделения радиационных наук и онкологии Университета Умео, Умео, Швеция (Department of Radiation Sciences, Oncology, Umeå University, Umeå, Sweden), было опубликовано в виде электронной публикации 1 сентября в журнале «Journal of the National Cancer Institute».

Эти результаты дополняют данные недавнего исследования, проведенного в Шотландии, в результате которого было установлено, что применение антибиотиков в анамнезе среди лиц в возрасте младше 50 лет, по-видимому, повышает риск развития рака толстой кишки, но не рака прямой кишки, на 49%.

Новые результаты, полученные из Швеции, подтверждают информацию, которая была известна ранее, и демонстрируют новое понимание сайт-специфического канцерогенеза, а также косвенно поддерживают теорию относительно роли кишечной микробиоты, прокомментировала ведущий автор С. Харлид в интервью «Medscape Medical News» .

Также С. Харлид добавила, что положительная связь между применением антибиотиков и развитием рака проксимального отдела толстой кишки наблюдается уже тогда, когда антибиотики применяют нечасто, что является потенциальным оправданием для сокращения назначения этих препаратов в клинической практике.

В своей статье команда ученых предполагает, что повышенный риск может быть результатом того, что антибиотики оказывают «разрушительное действие» на микробиом кишечника.

Еще авторы исследования комментируют, что повышение риска развития рака проксимального отдела толстой кишки, но не дальше по пищеварительному тракту, корреспондируется с высоким микробным воздействием на проксимальный отдел толстой кишки и снижением концентрации короткоцепочечных жирных кислот вдоль толстой кишки. Это приводит к более высокой бактериальной активности, образованию биопленок и ферментации в проксимальном отделе по сравнению с дистальным отделом толстой и прямой кишки.

Результаты дальнейшего анализа показали, что применение хинолонов, сульфониламидов и/или триметопримов было связано с повышенным риском развития рака толстой кишки проксимального отдела, тогда как применение нитрофурантоинов, макролидов и/или линкозамидов, а также метронидазолов и/или тинидазолов оказывало обратно пропорциональное влияние на вероятности развития рака прямой кишки.

Для своего исследования команда ученых проанализировала полные данные о населении из национальных регистров Швеции за период 1 июля 2005 г. — 31 декабря 2016 г.

Они сопоставляли пациентов, у которых был диагностирован колоректальный рак в период 1 января 2010 г. — 31 декабря 2016 г., со здоровыми людьми (контрольная группа) в соотношении 1:5. Данные о применении антибиотиков были взяты из Шведского реестра прописанных лекарственных средств.

Другие переменные, такие как социально-экономические факторы и использование услуг здравоохранения, были получены из Шведского стационарного реестра и базы данных продольной интеграции для исследований в области медицинского страхования и рынка труда.

Исследователи выявили 40 545 пациентов с колоректальным раком, контрольную группу составили 202 720 человек. 52,9% участников были мужчинами, средний возраст которых при установлении диагноза составлял 72 года. Среди всех пациентов: у 36,4% был диагностирован рак проксимального отдела толстой кишки, 29,3% — рак дистального отдела толстой кишки и 33,0% — рак прямой кишки.

Контрольная группа с большей вероятностью не получала антибиотики — 22,4% по сравнению с 18,7% пациентов с диагностированной болезнью. Случайно отобранные больные с большей вероятностью, чем люди из контрольной группы, принимали антибиотики более 2 мес, 20,8% против 19,3% (р <0,001).

В целом применение антибиотиков имело положительную взаимосвязь с колоректальным раком. По сравнению с отсутствием приема антибиотиков, соотношение шансов при умеренном применении составило 1,15; а при очень частом применении — 1,17 (р <0,001).

Информация о том, что люди не применяли антибиотики в течение 2 лет до установления диагноза колоректального рака ослабила взаимосвязь. Таким образом, эта взаимосвязь не была значимой при очень частом применении по сравнению с отсутствием применения антибиотиков.

Применив это пороговое значение к оставшимся исследованиям, команда ученых установила, что зависимость доза-реакция между применением антибиотиков и колоректальным раком в значительной степени ограничивается раком проксимального отдела толстой кишки с отношением рисков 1,09 для умеренного применения и 1,17 для очень частого применения по сравнению с тем, когда антибиотики вообще не применяли (р <0,001). Для рака дистального отдела толстой кишки это соотношение было «близко к нулю».

Между развитием рака прямой кишки и применением антибиотиков наблюдалась небольшая обратная зависимость, с вероятностью 0,96 при умеренном применении и 0,91 при очень частом применении по сравнению с тем, когда антибиотики не применяли (р <0,001). Эта связь была отмечена только у женщин, тогда как другие связи наблюдали как у мужчин, так и у женщин.

По материалам www.medscape.com