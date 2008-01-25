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Новости медицины и фармацииПриливы в период менопаузы: риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Приливы в период менопаузы: риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Опубликовано  06.10.2023

В недавнем исследовании проведен анализ связи вегетативных симптомов — приливов при менопаузе и повышенного уровня системного воспаления, которое является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования были представлены на собрании Общества менопаузы (Annual Meeting of The Menopause Society) в 2023 г. в Филадельфии 27–30 сентября.

Вазомоторные симптомы, чаще называемые приливами, являются одними из наиболее частых симптомов, выявляемых в период менопаузы. О наличии приливов сообщают около 70% женщин среднего возраста. Приливы ухудшают качество жизни женщины, а также связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

Ранее в исследованиях, анализировавших связь приливов с повышенным уровнем системного воспаления, для документирования частоты и тяжести приливов использовались данные самоотчетов. Эти самоотчеты могут быть неточными в связи с предвзятостью в сообщениях или воспоминаниях участниц.

В данном исследовании приняли участие 276 участниц исследования MsHeart. Для оценки физиологической тяжести приливов использовалась проводимость кожи грудины. Затем был проведен анализ, связаны ли более частые физиологически оцененные приливы с повышенным уровнем системного воспаления.

В то время как значительное повышение уровня маркеров воспаления является признаком острого инфекционного процесса или заболевания, небольшое и устойчивое повышение уровня маркеров воспаления, находящихся в физиологически нормальном диапазоне, является фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, повышение уровня маркеров воспаления является признаком повышенного уровня системного воспаления и связано с развитием атеросклеротических бляшек и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В исследовании было показано, что физиологически оцененные приливы во время бодрствования были связаны с более высокими уровнями высокочувствительного С-реактивного белка.

Результаты исследования были скорректированы с учетом ряда факторов, включая возраст, образование, расу/этническую принадлежность, индекс массы тела и уровень эстрадиола.

Мэри Карсон (Mary Carson), ведущий автор факультета психологии Питтсбургского университета (Department of Psychology at the University of Pittsburgh), объяснила, что это 1-е исследование, изучающее физиологически зафиксированные приливы в связи с системным воспалением. Исследователи объяснили, что приливы могут указывать на повышенный сердечно-сосудистый риск и женщинам с приливами следует проводить целенаправленные меры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Стефани Фобион (Stephanie Faubion), медицинский директор Общества менопаузы (The Menopause Society), рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной летальных исходов у женщин в США. Она подчеркнула, что медицинские работники должны расспрашивать женщин о приливах потому, что вегетативные проявления при менопаузе не только снижают качество жизни, но и являются вероятным фактором риска развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  06.10.2023

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