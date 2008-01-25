Biogen Inc. и Ionis Pharmaceuticals, США, опубликовали основные данные плацебо-контролируемого клинического исследования с множественными возрастающими дозами фазы 1b. Установлено, что BIIB080/IONIS-MAPT Rx является основным направлением, которое исследуется с точки зрения безопасности и переносимости у пациентов с легкой формой болезни Альцгеймера. В исследовании продемонстрировано устойчивое снижение уровня тау-белка в спинномозговой жидкости (СМЖ) в зависимости от времени и дозы в течение 3-месячного периода лечения и устойчивое снижение в течение 6 мес после лечения. Объявление было сделано на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера 2021 (Alzheimer’s Association International Conference, AAIC).

BIIB080 — это технология экспериментальной генетической терапии. Суть метода заключается в модификации матричной РНК (мРНК) тау-белка, ассоциированной с микротрубочками (MAТБ), и предотвращении образования тау-белка. В настоящее время данные свидетельствуют о том, что агрегированный гиперфосфорилированный тау-белок может быть ключевым фактором нейродегенерации при болезни Альцгеймера, а также при других таупатиях, включая прогрессирующий надъядерный паралич и лобно-височную дегенерацию.

Основной целью фазы 1b первого исследования на людях была оценка безопасности и переносимости множественных интратекальных (ИТ) болюсных введений BIIB080. Их исследование разделено на две части. Часть I представляла собой период многократного повышения дозы (MУД) для 46 пациентов с легкой формой болезни Альцгеймера, включающий 3-месячный период оценки лечения и 6-месячный период после терапии (ПТ). Часть II представляла собой открытое долгосрочное расширенное исследование, включающее 12-месячный период оценки лечения и 4- или 6-месячный период ПТ.

Четыре группы в соответствии с возрастанием дозы были включены последовательно и рандомизированы 3:1 на ИТ-болюсные введения BIIB0880 или плацебо. Для исследования отбирали пациентов в возрасте 50–74 лет с легкой формой болезни Альцгеймера и подтвержденной положительной реакцией на амилоид в СМЖ при скрининге. Часть I на сегодня завершена, а часть II в настоящее время продолжается.

У пациентов, получавших BIIB080, наблюдалось дозозависимое снижение концентрации общего тау-белка в СМЖ через 8 нед после последней дозы (день 141-й) со средним процентным снижением на 30; 40 и 49% для группы низких, средних и высоких доз соответственно у пациентов, получавших лечение 4-недельными курсами. В группе пациентов, получавших 12-недельный курс лечения высокой дозой препарата, показатель снижения тау-белка в СМЖ составил 42%. Общее количество тау-белка в СМЖ продолжало снижаться через 16 нед после введения последней дозы у пациентов, получавших высокую дозу BIIB080 4- и 12-недельными курсами. В среднем содержание тау-белка в СМЖ снизилось на 55 и 49% соответственно по сравнению с исходным уровнем. СМЖ не отбирали для анализа через 16 нед после последней дозы в группах с 4-недельным курсом низкой и средней дозой исследуемого препарата.

Все 46 участников завершили период МУД, а 43 участника завершили период ПТ (три участника по своей воле отказались). Эти данные были представлены на стендовой сессии в AAIC.

Представитель Ionis Фрэнк Беннет (Frank Bennet) отметил: «Нас обнадеживают первые результаты этого исследования BII080, которые демонстрируют потенциал генетической технологии Ionis для успешного модифицирования того, что, по нашему мнению, является основной причиной болезни Альцгеймера. Эти результаты исследования подтверждают перспективность дальнейшего изучения BII080 для лечения болезни Альцгеймера и предполагают, что генетическое подавление тау-белка может быть возможным терапевтическим подходом при других таупатиях».

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com