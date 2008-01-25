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Новости медицины и фармацииПрепараты железа снижают частоту сердечных приступов у пациентов, находящихся на диализе

Препараты железа снижают частоту сердечных приступов у пациентов, находящихся на диализе

Опубликовано  10.12.2021

Ишемическая болезнь сердца широко распространена среди пациентов с хроническим заболеванием почек. Этот факт вызывает разногласия у медицинских работников, поскольку существует мнение, что внутривенное введение препаратов железа может привести к увеличению частоты и тяжести сердечных приступов. Однако существует и другая точка зрения: поскольку препараты железа, вероятно, улучшают оксигенацию тканей, внутривенное введение препаратов железа может способствовать уменьшению частоты коронарной ишемии.

Для прояснения ситуации был проведен анализ данных 2141 пациента, включенного в крупномасштабное контролируемое клиническое исследование «Проактивная внутривенная терапия железом у пациентов, находящихся на гемодиализе» (Proactive IV Iron Therapy in Haemodialysis Patients — PIVOTAL), — в 50 медицинских центрах Соединенного Королевства Великобритании. Исследователи изучали влияние высоких и низких доз препаратов железа для внутривенного введения у больных, получающих гемодиализ. Результаты исследования опубликованы в журнале «Cardiovascular Research».

Исследователи измерили влияние препаратов железа для внутривенного введения на сердечные приступы 1-го типа (наиболее распространенный тип сердечных приступов, который возникает в результате окклюзии коронарных сосудов тромбом или атеросклеротической бляшкой) и 2-го типа (при которых нет окклюзии коронарных сосудов, но из-за внешних причин есть повышенная потребность миокарда в кислороде). Исследователи установили, что 8,4% пациентов, находящихся на диализе, перенесли сердечные приступы в течение 2 лет. Частота сердечных приступов 1-го типа была в 2,5 раза выше, чем сердечных приступов 2-го типа.

Внутривенное введение высоких доз препаратов железа снижает риск сердечных приступов по сравнению с введением низких доз. Сердечные приступы произошли у 76 из 1093 пациентов (7%) в группе высоких доз и у 100 из 1048 лиц (9,5%) в группе низких доз. Инфаркт миокарда 1-го типа возник у 5,5% пациентов в группе высоких доз и у 7,3% лиц в группе низких доз. Исследователи не отметили снижения частоты сердечных приступов 2-го типа в результате внутривенного введения железа.

Ведущий автор исследования Марк Петри (Mark Petrie) выразил надежду, что результаты этого исследования будут востребованы как способ снижения частоты сердечных приступов у пациентов, находящихся на диализе, во всем мире.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  10.12.2021

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