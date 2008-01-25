Хроническая боль в спине — симптом, который отмечается у более 15 млн взрослых в США. Болевой синдром приводит к миллиардным расходам на здравоохранение и потере работоспособности. С возрастом отмечаются дегенеративные изменения межпозвоночных дисков. Нарушение их амортизирующих свойств является одной из причин болевого синдрома. Хотя это широко распространенное заболевание, доступно всего несколько методов лечения. Макаранд Рисбуд (Makarand Risbud) и Джеймс Дж. Магуайр-младший (James J. Maguire Jr.), профессор исследований в ортопедической хирургии, директор отдела ортопедических исследований и содиректор программы клеточной биологии и регенеративной медицины провели исследование на мышах. В нем было установлено, что замедление темпов дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках наблюдается при применении препаратов, которые модифицируют процессы клеточного старения. Результаты, опубликованные в журнале «Nature Communications», показывают, как новый подход к профилактике возрастной дегенерации диска может изменить тактику лечения хронической боли в спине.

С возрастом дегенеративные процессы в межпозвоночных дисках начинают преобладать над регенеративными. Однако их развитие можно замедлить.

Сегодня для лечения боли в спине из-за дегенерации межпозвоночных дисков применяются инъекции глюкокортикоидов или хирургическое вмешательство. Однако большинству пациентов оперативное лечение не рекомендовано или противопоказано из-за сопутствующей патологии, а эпидуральные инъекции глюкокортикоидов в большинстве случаев неэффективны. Длительное применение сильнодействующих анальгетиков из группы опиоидов (наркотических обезболивающих лекарственных средств) может приводить к зависимости.

Доктор М. Рисбуд и Брайан Дикман (Brian Diekman), доцент кафедры биомедицинской инженерии Университета Северной Каролины (University of North Carolina), искали эффективный неинвазивный метод лечения хронического болевого синдрома, вызванного дегенеративными изменениями в межпозвоночных дисках. Вместо обезболивающих средств группы опиоидов исследователи обратились к классу низкомолекулярных препаратов, так называемых сенолитиков — лекарственных средств, способных инициировать гибель сенесцентных (стареющих) клеток с дальнейшим замещением их новыми клетками той же ткани. Механизм действия этих препаратов заключается в модулировании процессов сенесценции на клеточном уровне.

Со временем в органах и тканях человеческого тела увеличивается количество сенесцентных клеток. Они синтезируют провоспалительные белки и литические ферменты, которые влияют на жизнедеятельность близлежащих здоровых клеток. Сенолитические препараты способствуют удалению сенесцентных клеток, оставляя место для образования и роста новых клеток и неклеточных компонентов ткани. Идея состоит в том, что элиминация сенесцентных клеток из ткани улучшит ее функцию.

Два сенолитических препарата, дазатиниб и кверцетин, оказались достаточно эффективными для устранения рубцов в легочной ткани, и сейчас они проходят стадию клинических исследований.

Чтобы выяснить, могут ли сенолитики улучшить состояние межпозвоночного диска, связанное со старением, Эмануэле Новаис (Emanuele Novais), исследователь лаборатории доктора М. Рисбуда и первый автор новой работы, и его коллеги каждую неделю вводили молодым, взрослым и старым мышам комбинацию сенолитических препаратов, дазатиниба и кверцетина.

Еженедельные инъекции снизили скорость дегенерации межпозвоночных дисков. Исследователи ожидали, что наибольший терапевтический эффект будет у самых старых животных, потому что у них в организме находится больше сенесцентных клеток, чем у более молодых мышей. Вместо этого установлено, что при лечении более молодых животных отмечается более выраженный клинический эффект и фактически препараты оказывают профилактическое действие.

У мышей молодого и среднего возраста, получавших сенолитические препараты, отмечалась меньшая степень дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках и меньшее количество сенесцентных клеток к тому времени, когда они достигли старости, по сравнению с мышами, получавшими плацебо с раннего возраста.

М. Рисбуд сообщил: «Мы ожидали, что клинический эффект будет наиболее выражен в тканях с исходно большим количеством сенесцентных клеток. Однако терапия была наиболее эффективной, когда мы начали лечить мышей, у которых сенесцентные клетки только начинали появляться. Установлено, что при раннем введении сенолитические препараты могут действительно замедлить дегенерацию диска. Это новый превентивный подход».

Мыши получали еженедельные инъекции с относительно молодого возраста до старости. Установленный курс лечения намного длиннее, чем курсы сенолитических препаратов, которые применялись в других случаях. Однако исследователи не выявили каких-либо побочных эффектов при длительной терапии.

Авторы исследования предполагают, что людям для достижения максимального терапевтического эффекта следует принимать сенолитические препараты в течение длительного периода времени.

По материалам www.medicalxpress.com/news