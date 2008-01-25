Согласно данным исследователей из Университета Квинсленда (The University of Queensland — UQ), препараты, применяемые при остеопорозе, способствуют снижению риска развития рака яичников.

Для выявления корреляции между приемом препаратов для лечения пациентов с остеопорозом и риском возникновения рака яичников исследователи изучили базу обезличенных медицинских данных за 2004–2013 гг. В когорту вошли более чем 50 000 женщин в возрасте старше 50 лет. В результате анализа данных установлено, что у женщин, применявших азотсодержащие бисфосфонаты, снижается вероятность развития рака яичников. По словам исследователя Карена Тьюсли (Karen Tuesley), также установлены некоторые различия в рисках в зависимости от гистологического типа рака, например вероятность развития эндометриоидного рака снижается на 50%, а серозного рака яичников — на 16%.

По данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, в 2021 г. было диагностировано 1720 случаев рака яичников, и 83% из них были выявлены у женщин в возрасте старше 50 лет.

Азотсодержащие бисфосфонаты являются одним из наиболее часто назначаемых классов препаратов — только в Австралии ежегодно эти лекарственные средства назначают более чем 200 тыс. пациентов. Бисфосфонаты препятствуют снижению плотности костной ткани, за счет чего снижают риск перелома костей у пациентов с остеопорозом.

По материалам www.news-medical.net