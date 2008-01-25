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Новости медицины и фармацииПрепараты, применяемые при остеопорозе, могут снижать риск развития рака яичников

Препараты, применяемые при остеопорозе, могут снижать риск развития рака яичников

Опубликовано  21.06.2022

Согласно данным исследователей из Университета Квинсленда (The University of Queensland — UQ), препараты, применяемые при остеопорозе, способствуют снижению риска развития рака яичников.

Для выявления корреляции между приемом препаратов для лечения пациентов с остеопорозом и риском возникновения рака яичников исследователи изучили базу обезличенных медицинских данных за 2004–2013 гг. В когорту вошли более чем 50 000 женщин в возрасте старше 50 лет. В результате анализа данных установлено, что у женщин, применявших азотсодержащие бисфосфонаты, снижается вероятность развития рака яичников. По словам исследователя Карена Тьюсли (Karen Tuesley), также установлены некоторые различия в рисках в зависимости от гистологического типа рака, например вероятность развития эндометриоидного рака снижается на 50%, а серозного рака яичников — на 16%.

По данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, в 2021 г. было диагностировано 1720 случаев рака яичников, и 83% из них были выявлены у женщин в возрасте старше 50 лет.

Азотсодержащие бисфосфонаты являются одним из наиболее часто назначаемых классов препаратов — только в Австралии ежегодно эти лекарственные средства назначают более чем 200 тыс. пациентов. Бисфосфонаты препятствуют снижению плотности костной ткани, за счет чего снижают риск перелома костей у пациентов с остеопорозом.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  21.06.2022

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