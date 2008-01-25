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Новости медицины и фармацииПрепараты от изжоги как новое средство для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете

Препараты от изжоги как новое средство для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете

Опубликовано  06.07.2021

В «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма Общества эндокринологов» (Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) опубликован новый метаанализ. Полученные в нем данные свидетельствуют о том, что антацидные препараты позволяют лучше контролировать уровень глюкозы в крови у лиц с сахарным диабетом. Однако при этом не выявлено снижения тенденции к выявлению новых случаев этой патологии у населения в целом.

Диабет 2-го типа является глобальной проблемой общественного здравоохранения, которая поражает почти 10% людей во всем мире. Врачи рекомендуют соблюдать диету и корректировать образ жизни, назначают сахароснижающие препараты или инсулин, чтобы помочь пациентам с этим заболеванием лучше контролировать уровень глюкозы в крови. Полученные данные указывают на то, что популярные безрецептурные антацидные препараты могут выступать в качестве еще одного способа оптимизации уровня глюкозы.

Автор исследования Кэрол Чиунг-Хуэй Пэн, доктор медицины (Carol Chiung-Hui Peng, M.D.), из Медицинского центра Мэрилендского университета, (University of Maryland Medical Center Midtown Campus in Baltimore) в Балтиморе, штат Мэриленд прокомментировала: «В результате нашего исследования было установлено, что назначение антацидных препаратов в качестве дополнения к стандартному лечению превосходит стандартную терапию по таким показателям, как снижение уровня гликозилированного гемоглобина A1c (HbA1c) и уровня глюкозы в крови натощак у людей с сахарным диабетом».

Автор исследования, доктор медицины Хуэй-Кай Хуанг (Huei-Kai Huang M.D.) из больницы Хуалянь Цзы Чи в Хуаляне (Hualien Tzu Chi Hospital in Hualien), Тайвань, отмечает, что прием антацидных препаратов людьми, у которых на момент приема не диагностирован сахарный диабет, существенно не повлиял на риск развития болезни.

Исследователи выполнили метаанализ влияния ингибиторов протонной помпы (ИПП) — широко применяемого типа антацидных препаратов — на уровень глюкозы в крови у лиц с сахарным диабетом. Также изучали способность препарата предотвращать новые случаи сахарного диабета в популяции в целом. Анализ включал 7 исследований (342 участника) по контролю гликемии и 5 исследований (244 439 участников) риска развития сахарного диабета. По результатам 7 клинических исследований установлено, что антацидные препараты могут снизить уровень HbA1c на 0,36% у людей с сахарным диабетом и уровень глюкозы в крови натощак на 10 мг/дл. Результаты 5 исследований при участии людей без сахарного диабета продемонстрировали, что антацидные препараты не влияют на снижение риска развития сахарного диабета.

«Люди с сахарным диабетом должны учитывать, что антацидные препараты могут оптимизировать уровень глюкозы в крови, и врачи могут учитывать этот эффект снижения уровня глюкозы при назначении антацидных препаратов своим пациентам», — отметил автор исследования Кашиф Мунир, доктор медицины (Kashif Munir, M.D.), доцент кафедры эндокринологии, диабета и питания Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе  (University of Maryland School of Medicine in Baltimore), штат Мэриленд.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  06.07.2021

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