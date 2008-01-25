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Новости медицины и фармацииПреклиническое исследование: вакцина может предотвратить около половины случаев развития сахарного диабета

Преклиническое исследование: вакцина может предотвратить около половины случаев развития сахарного диабета

Опубликовано  07.08.2020

Коллектив ученых из Финляндии и Швеции провел преклиническое (на животных моделях) исследование вакцины, предупреждающей вызванный энтеровирусами сахарный диабет І типа. Если будет показана эффективность такой вакцинопрофилактики и в клинических исследованиях, в будущем она может быть адресована детям с наследственным риском развития этого заболевания. Однако пока неизвестно, какая доля среди случаев данного заболевания связана с энтеровирусами Коксаки группы В. «Предлагается до половины, но это неточно, — поясняет автор исследования Веса Хитенен (Vesa Hytönen). Я думаю, было бы здорово, если бы вакцина могла предотвратить даже небольшую часть случаев сахарного диабета».

В настоящее время на рынке присутствует только одна вакцина для предупреждения энтеровирусной инфекции — полиомиелита. Клинические исследования проходит инактивированная вакцина EV-A71, предназначенная для профилактики энтеровирусного везикулярного стоматита (синдрома рука — нога — рот).

Университет Тампере (Tampereen yliopistossa) давно изучает роль энтеровирусов в возникновении диабета І типа. Результаты экспериментов на животных многообещающие. Вакцина, ориентированная на все 6 подтипов вируса Коксаки группы В, вызывала устойчивость к острым инфекциям и предотвращала вирус-индуцированный сахарный диабет у генетически модифицированных животных. Вакцина также оказалась эффективной и безопасной у обезьян, у которых она вырабатывала вируснейтрализующие антитела даже без ревакцинации.

В исследованиях на животных использовали вакцину, изготовленную обычным способом, содержащую инактивированные вирусы. В настоящее время Университет Тампере изучает вопрос относительно усовершенствования технологии получения препарата.

По материалам advances.sciencemag.org; apteekkari.fi

* Stone V.M., Hankaniemi M.M., Laitinen O.H. et al. A hexavalent Coxsackievirus B vaccine is highly immunogenic and has a strong protective capacity in mice and nonhuman primates. Science Advances 06 May 2020: EAAZ2433.

Опубликовано  07.08.2020

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