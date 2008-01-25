Ученые из онкологического центра Андерсона Техасского университета (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) провели исследование, в котором установили, что стереотаксическая абляционная лучевая терапия (stereotactic ablative radiotherapy — SABR) настолько же эффективна, как и хирургическое вмешательство, с точки зрения долгосрочной эффективности у пациентов с операбельным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) на ранней стадии. Кроме того, у данного метода лечения меньше побочных эффектов. Это первое в своем роде исследование, в котором сравнивали отдаленные результаты SABR с хирургическим лечением у пациентов с операбельным НМРЛ на ранней стадии.

Результаты одноцентрового нерандомизированного исследования STARS под руководством Джо Чанга (Joe Chang), профессора радиационной онкологии, и Джека Рота (Jack Roth), профессора торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, были опубликованы в журнале «The Lancet Oncology».

SABR — это метод лечения, при котором интенсивные дозы радиации концентрируются на определенном участке опухоли без повреждения окружающих здоровых тканей. Он используется в качестве стандартного лечения неоперабельного НМРЛ на ранней стадии. Благодаря эффективности, удобству и неинвазивности метода повышается интерес к изучению SABR в качестве метода терапии пациентов с операбельными заболеваниями.

Дж. Чанг прокомментировал: «После хирургической резекции процесс восстановления может занимать много времени и, в зависимости от объема резецированной ткани может отмечаться значительная потеря функции легких. Однако SABR действует как неинвазивный «нож» для удаления опухолевой ткани с минимальными побочными эффектами. Пациенты проходят лечение в течение 30 мин в виде амбулаторной процедуры, после чего могут вернуться домой или даже на работу в тот же день после проведения терапии. При этом функция легких сохраняется».

Исследование основано на объединенном анализе двух рандомизированных исследований (STARS и ROSEL), в которых изучались преимущества SABR по сравнению с хирургической операцией, называемой видеоассистированной торакоскопической хирургической лобэктомией с иссечением лимфатических узлов средостения (VATS L-MLND). Результаты этих исследований были опубликованы в 2015 г.

В текущее исследование включили 80 пациентов с ранней стадией НМРЛ с размером опухоли 3 см или меньше, которые проходили лечение SABR в период 1 сентября 2015 г. — 31 января 2017 г. Результаты их лечения сравнивали с результатами терапии пациентов с аналогичным диагнозом и стадией развития онкопроцесса, которым была проведена хирургическая резекция легкого в тот же период времени. Исследование было завершено 30 сентября 2020 г., медиана наблюдения составила 5,1 года.

Результаты показали, что показатели общей выживаемости (ОВ) в группе SABR и хирургической когорте существенно не различались. И в группе SABR, и в хирургической когорте показатель выживаемости за 3 года составил 91%. 5-летняя выживаемость составила 87% в группе SABR по сравнению с 84% в хирургической группе.

Показатели выживаемости без прогрессирования (ВБП) также были аналогичными. Показатель ВБП за 3 года составил 80% для группы SABR по сравнению с 88% для хирургической группы, в то время как показатель ВБП за 5 лет составил 77% против 80% соответственно. SABR хорошо переносилась без проявлений тяжелой токсичности. Сообщалось только об одном случае (1,3%) выраженной одышки.

В целом результаты исследования показывают, что при методах лечения SABR и VATS L-MLND наблюдаются аналогичные результаты. Оба метода были эффективны в продлении ОВ и ВБП, но SABR — менее инвазивная процедура, которую легче переносят пациенты.

Дж. Чанг отмечает, что хотя хирургическая резекция дает дополнительную информацию о поражении лимфатических узлов средостения, процедура связана со значительными побочными эффектами и осложнениями. Учитывая гораздо меньшее количество побочных реакций и осложнений, связанных с лечением, по сравнению с хирургическим вмешательством, неинвазивная SABR ассоциирована с гораздо лучшим качеством жизни после курса терапии, особенно для пожилых пациентов или пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Хотя SABR остается многообещающим вариантом лечения для пациентов с операбельным НМРЛ на ранней стадии, исследователи настоятельно рекомендуют сохранять мультидисциплинарный подход к лечению.

Авторы исследования отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, каким пациентам SABR подходит больше, чем оперативное лечение, потому что оба варианта терапии обеспечивают локальный контроль при операбельном раке легкого (при небольших размерах опухоли). В отдаленной перспективе нерешенными вопросами является снижение частоты рецидивов заболевания.

На данный момент также проводится исследование, целью которого является сравнение эффективности SABR в монорежиме, с комбинацией SABR и иммунотерапии (исследование I-SABR), особенно для пациентов с более крупными опухолями, рецидивом онкопатологии или множественным первичным раком легкого.

По материалам www.medicalxpress.com/news