Преэклампсия: что нужно знать женщине?

Количество случаев этого потенциально летального заболевания, которое характеризуется повышенным артериальным давлением в период (и после) беременности, продолжает увеличиваться.

Частота развития преэклампсии и других видов гипертонических осложнений беременности, которые включают в себя спектр заболеваний от гестационной гипертензии до тяжелой формы преэклампсии, называемой «HELLP-синдромом» (гемолиз, повышение уровня ферментов печени и пониженный уровень тромбоцитов) на сегодня растет. Эти расстройства фиксируют в 2 раза чаще у женщин негроидной расы по сравнению с представительницами европеоидной расы неиспаноязычного происхождения. В 2021 г. зарегистрировано 1205 смертей, связанных с гипертоническими осложнениями беременности в США.

Поскольку преэклампсия может развиться не только в период беременности, но и после родов, она может иметь долгосрочные последствия для здоровья матери. И Американский колледж кардиологов (American College of Cardiology — АСС), и Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association — АНА) относят перенесенную преэклампсию к основным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин даже в далеком будущем.

Сара Гольдштейн (Sarah Goldstein), доктор медицинских наук, кардиолог Йельской школы медицины (Yale School of Medicine) и специалист по кардиоакушерству, объяснила, что в исследованиях выявлена сильная связь преэклампсии с будущим риском развития артериальной гипертензии, инсульта, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и заболеваний периферических сосудов.

У женщин, перенесших преэклампсию, как минимум в 2 раза чаще диагностируют сердечно-сосудистые заболевания в более позднем возрасте. По оценкам экспертов, в 2021 г. сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 20% летальных исходов у женщин в США — больше, чем по любой другой причине, включая смертность от всех типов рака вместе взятых.

Пациенткам с диагнозом «преэклампсия», вероятно, будет полезно пройти более ранний скрининг сердечно-сосудистых факторов риска, включая кардиометаболическое тестирование, которое включает проверку уровня холестерина, маркеров сахарного диабета II типа и других заболеваний, в течение года после родов, объяснила доктор С. Гольдштейн.

Что такое преэклампсия и как ее лечить?

Помимо повышенного артериального давления при преэклампсии часто также отмечают высокий уровень белка в моче (так называемая «протеинурия»). Преэклампсия поражает мелкие кровеносные сосуды по всему телу, что может привести к нарушению работы различных органов. В результате повреждения почек развивается протеинурия (появляется белок в моче).

Преэклампсия также может повлиять на развитие плаценты, что может отразиться на росте и развитии плода. Точная причина развития преэклампсии неизвестна, но эксперты полагают, что важным фактором являются аномалии развития плаценты. Вот почему роды являются методом терапии преэклампсии.

Симптомы преэклампсии включают постоянную головную боль, нарушения зрения (например пятна перед глазами или нечеткое зрение), боль в верхней части живота, отек лица, рук и ног, снижение диуреза, нарушения дыхания.

Преэклампсия может развиться после 20-й нед беременности, хотя обычно ее диагностируют после 34-й нед, а также иногда после родов. По тяжести течения преэклампсии определяют показания к досрочному родоразрешению. При преэклампсии с легким течением рекомендовано наблюдение, контроль артериального давления и анализа мочи, роды можно отложить до 37-й нед.

При тяжелой форме преэклампсии, характеризующейся значительно повышенным артериальным давлением, протеинурией и поражением почек, печени или других органов, показана медикаментозная терапия и в ряде случаев — раннее родоразрешение.

Как может развиться преэклампсия в послеродовой период?

Доктор Аннели Денобл (Annalies Denoble) объяснила, что на ранних стадиях беременности происходит аномальное развитие плаценты, которое вызывает воспалительный каскад, поражающий кровеносные сосуды по всему телу. Это может частично объяснить, почему у некоторых пациенток развивается преэклампсия после родов, поскольку даже несмотря на то, что плацента отсутствует, вызванное ею воспаление остается. Доктор А. Денобл подчеркнула, что учитывая редкость развития послеродовой преэклампсии, она все равно может быть серьезной.

Что можно сделать для устранения долгосрочных сердечно-сосудистых рисков, связанных с преэклампсией?

Женщины часто не осознают, что преэклампсия является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Некоторые медицинские учреждения, в том числе больница Йельского университета в Нью-Хейвене (Yale New Haven Hospital), обеспечивают послеродовой мониторинг артериального давления, обучение и лечение женщин, перенесших преэклампсию в период беременности. Доктор С. Гольдштейн добавила, что такие программы важны в первый год после родов и рекомендует всем женщинам с преэклампсией в анамнезе проконсультироваться со своим лечащим врачом и кардиологом.

Доктор А. Денобл также подчеркнула важность информирования женщин о гипертонических расстройствах в период беременности.

По материалам www.yalemedicine.org