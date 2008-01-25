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Новости медицины и фармацииПредтрансплантационная химиотерапия способствует замещению клеток микроглии

Предтрансплантационная химиотерапия способствует замещению клеток микроглии

Опубликовано  12.04.2022

Ежегодно во всем мире проводится более 50 000 трансплантаций стволовых клеток, полученных из костного мозга, для лечения пациентов с широким спектром заболеваний, включая болезни головного мозга. Перед трансплантацией клеток больным назначают химиотерапию, чтобы снизить активность иммунных клеток и таким образом предотвратить отторжение трансплантированных клеток организмом. До сих пор мало что было известно о влиянии такого лечения на нервную систему. Исследователи из Парижского института мозга (Paris Brain Institute) и Института Пастера (Institut Pasteur) изучили эту проблему. Используя модель животных, ученые исследовали, как химиотерапия перед трансплантацией способствует замещению клеток микроглии (иммунных клеток нервной системы) другими иммунными клетками, полученными из трансплантированных стволовых клеток (макрофагов). Эти результаты опубликованы в журнале «Nature Medicine».

В результате клинических исследований было установлено, что химиотерапия перед трансплантацией стволовых клеток костного мозга с применением химиотерапевтического препарата бусульфана обеспечивает приживаемость трансплантата и толерантность организма к генетически модифицированным клеткам. Тем не менее остается много вопросов, особенно в отношении механизмов влияния предтрансплантационной химиотерапии на головной мозг пациентов.

Поэтому исследователи изучили последствия такого лечения для различных популяций клеток головного мозга на модели животных. Они исследовали микроглиальные клетки и иммунные клетки головного мозга, которые необходимы для поддержания функционирования нейронов при нормальных и патологических состояниях. Микроглиальные клетки обладают сильной способностью к самообновлению на протяжении всей жизни.

Химиотерапия не вызывает повреждения клеток головного мозга, так как после трансплантации погибшие микроглиальные клетки быстро замещаются клетками костного мозга (макрофагами). После гибели микроглиальных клеток под действием бусульфана остаются ниши, которые вскоре заполняются макрофагами, мигрирующими из костного мозга. Затем эти макрофаги приобретают морфологические и физиологические черты нормальной микроглии. Будущие исследования будут направлены на то, чтобы определить, характерны ли этим макрофагам все свойства эндогенных клеток микроглии в головном мозге.

Натали Картье (Nathalie Cartier), директор по исследованиям в Парижском институте мозга, поясняет, что клетки микроглии играют существенную роль в функционировании головного мозга и в патофизиологии многих тяжелых неврологических заболеваний, как генетических, так и комплексных, в частности рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. Понимание процессов замещения микроглиальных клеток после трансплантации необходимо как с целью выяснения последствий химиотерапии, так и для разработки новых терапевтических стратегий для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  12.04.2022

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