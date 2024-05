Согласно данным, полученным в ходе клинических исследований I/II фазы, которые были опубликованы в журнале «Clinical Cancer Research», результаты лечения пациентов с трижды негативным раком молочной железы с применением неоадъювантной терапии дурвалумабом в сочетании с химиотерапией были сходными у лиц негроидной расы и представителей других рас.

Дурвалумаб представляет собой иммунотерапевтическое средство, механизм действия которого направлен на пути иммунных контрольных точек PD-1/PD-L1.

Трижды негативный рак молочной железы — это агрессивная форма рака молочной железы, наиболее распространенная среди представителей негроидной расы. Тем не менее такие пациенты часто недостаточно представлены в клинических исследованиях экспериментальных методов лечения.

Чтобы устранить этот пробел, исследователи Центра рака молочной железы Йельского онкологического центра Йельской школы медицины (Center for Breast Cancer of Yale Cancer Center at the Yale School of Medicine) во главе с профессором Лайош Пустаи (Lajos Pusztai) сформировали дополнительную когорту пациентов негроидной расы в клиническом исследовании неоадъювантной схемы иммунотерапии в сочетании с химиотерапией. В исследование было включено 67 лиц, из которых 21 (31%) были идентифицированы как представители негроидной расы, в результате чего доля таких пациентов в исследовании была сопоставима с расовым составом местной популяции здоровых людей. Характеристики больных и исходные признаки опухоли существенно не различались в зависимости от расы.

Среди 67 пациентов, включенных в исследование, у 31 (46%) отмечали патологический полный ответ (пПО) на неоадъювантную терапию дурвалумабом в сочетании с химиотерапией. Статистически значимых различий в зависимости от расы не было: у 43% пациентов негроидной расы получен пПО, сравнимый с таковым у 48% представителей других рас.

Во всех расовых когортах у пациентов с пПО отмечали значительно более длительную выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость, по сравнению с теми, у кого не был получен пПО. Трехлетняя общая выживаемость составила 96,8% для пациентов с пПО и 81,8% для лиц без него. Трехлетняя выживаемость без прогрессирования составила 90,3% и 66,7% среди больных с пПО и без него соответственно. Также не было выявлено различий в частоте/выраженности нежелательных явлений в зависимости от расы.

По материалам www.medicalxpress.com