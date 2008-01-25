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Новости медицины и фармацииПовышенный уровень триглицеридов: что это означает для здоровья сердца и сосудов?

Повышенный уровень триглицеридов: что это означает для здоровья сердца и сосудов?

Опубликовано  20.02.2024

Доктор Режис Фернандес (Regis Fernandes), кардиолог клиники Мейо (Mayo Clinic), США, проинформировал, что триглицериды обеспечивают организм энергией и поступают к нам с пищей. Повышенный уровень триглицеридов можно отмечать при сахарном диабете и предиабете, он может обусловливать повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Триглицериды, основной вид липидов в организме, аккумулируют дополнительную энергию из потребляемой пищи. Доктор Р. Фернандес объяснил, что это источник энергии, как батарейка. В то же время слишком большое количество триглицеридов также может вызвать развитие болезней сердца. У лиц с избыточной массой тела, как правило, фиксируют повышенный уровень триглицеридов и низкий уровень «хорошего» холестерина. Таким образом, у них повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не из-за повышенного уровня липопротеинов низкой плотности, а вследствие низкого уровня липопротеинов высокой плотности и высокого — триглицеридов. И это важно для лиц в возрасте 30–40 лет.

Как узнать свой уровень триглицеридов? Липидная панель представляет собой анализ крови, с помощью которого оценивают уровни холестерина и триглицеридов в плазме крови.

Что можно сделать для снижения уровня триглицеридов?

Уменьшение употребления в пищу простых углеводов, таких как рафинированный сахар и мука, может помочь снизить массу тела и нормализовать уровень холестерина и триглицеридов.

Доктор Р. Фернандес отметил, что один из лучших способов снизить уровень триглицеридов — это занятия физическими упражнениями. Кроме того, они помогают уменьшить массу тела. А когда вы худеете, уровень триглицеридов значительно снижается.

Рекомендации по уменьшению количества триглицеридов:

  • выполняйте физические упражнения в течение 30 мин большую часть дней в неделю;
  • сократите потребление сахара и рафинированных углеводов;
  • уменьшите массу тела и количество употребляемых калорий;
  • выбирайте более полезные жиры, такие как оливковое масло и рыба, богатые омега-3;
  • ограничьте употребление алкоголя, поскольку он может содержать большое количество калорий и сахара.

При неэффективности модификации образа жизни лечащий врач может порекомендовать медикаментозную терапию, например статинами.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  20.02.2024

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