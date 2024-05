Потенциальный метод лечения сахарного диабета ІІ типа

В Технионе — Израильском технологическом институте (Technion — Israel Institute of Technology) — разрабатывают новый метод лечения сахарного диабета (СД) II типа. СД ІІ типа характеризуется развитием инсулинорезистентности и снижением способности клеток поглощать глюкозу, вследствие чего повышается ее уровень в крови. В дальнейшем у пациентов с СД ІІ типа развиваются осложнения, в том числе поражение сетчатки (с возможным развитием слепоты), почечная недостаточность, нарушение кровообращения в конечностях, которое потенциально может привести к возникновению гангрены и необходимости в ампутации конечности. У пациентов с СД ІІ типа риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта значительно выше, чем в среднем в популяции. Кроме того, продолжительность жизни пациентов с СД ІІ типа в среднем на 10 лет меньше, чем в среднем в популяции. В настоящее время для лечения этого заболевания применяются сахароснижающие таблетированные лекарственные препараты, инъекции инсулина и немедикаментозные методы (изменение образа жизни, включая физические нагрузки и диету).

Под руководством профессора Шуламит Левенберга (Shulamit Levenberg) докторант Рита Бекерман (Rita Beckerman) из Лаборатории инженерии стволовых клеток и тканей факультета биомедицинской инженерии Техниона (Stem Cell and Tissue Engineering Laboratory in the Technion’s Faculty of Biomedical Engineering) разработала новый метод лечения СД ІІ типа с применением аутотрансплантата мышечных клеток для поглощения глюкозы при повышении ее уровня в крови. В исследовании на мышах с СД ІІ типа удалось достичь нормального уровня глюкозы крови в течении нескольких месяцев после однократного вмешательства.

Мышечная ткань является инсулинозависимой и в значительных количествах поглощает глюкозу в организме. В своем исследовании группа ученых под руководством профессора Ш. Левенберг выделила мышечные клетки мышей и модифицировала их с целью повышения экспрессии инсулино-активируемых переносчиков глюкозы (Glucose transporter type 4 — GLUT4). Затем эти клетки культивировали и полученную мышечную ткань вводили в брюшную полость мышей с СД ІІ типа. Эта мышечная ткань не только поглощала глюкозу в крови, но и способствовала повышению поглощения глюкозы другими мышечными клетками организма. После однократного вмешательства у исследуемых мышей уровень глюкозы в крови оставался нормальным в течении 4 мес. Кроме того, у них уменьшилась выраженность жировой дистрофии печени, зачастую развивающейся у пациентов с СД ІІ типа.

Профессор Ш. Левенберг объяснила, что при заборе клеток у пациента с их последующей модификацией и введением этому же больному отсутствует риск отторжения трансплантата. Эти клетки приживаются в организме и участвуют в метаболических процессах.

СД — очень распространенное заболевание. В настоящее время эта патология диагностирована у 34 млн жителей США, у 90% из них выявлен СД ІІ типа. Эффективное лечение, при котором не требуется ежедневное применение лекарственных препаратов, потенциально значительно улучшит качество жизни и увеличит продолжительность жизни больных СД. Аналогичный метод лечения потенциально можно применить и в терапии пациентов с другими заболеваниями, например, связанными с дефицитом образования различных ферментов.

По материалам www.medicalxpress.com