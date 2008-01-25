Посттравматическое стрессовое расстройство: какие методы лечения эффективны у лиц молодого возраста?
Ранее в исследованиях было показано, что только в 31% случаев интеграция методов лечения с доказанной эффективностью является успешной.
В недавнем исследовании, проведенном в центрах поведенческого здоровья Филадельфии (Philadelphia behavioral health centers), США, была успешно внедрена научно обоснованная форма когнитивно-поведенческой терапии у лиц молодого возраста с посттравматическим стрессовым расстройством.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Implementation Research and Practice».
Многие лица молодого возраста в Филадельфии живут за чертой бедности и/или застрахованы Medicaid. Они часто подвергаются значительному межличностному насилию (сексуальному, физическому и эмоциональному) и насилию в обществе, что ведет к повышенному риску развития посттравматического стрессового расстройства.
В исследовании приняли участие 23 401 лицо молодого возраста. Все участники исследования проходили ежегодное обследование для выявления воздействия потенциально травмирующих событий и симптомов посттравматического стрессового расстройства; 7550 из них прошли когнитивно-поведенческую терапию с учетом травм. Участники исследования не только пережили серьезные травмирующие события, но и сталкиваются с хроническими стрессорами, связанными с экономическим неблагополучием.
Кроме того, у лиц с низким уровнем доходов более высокий риск неэффективности лечения по сравнению с лицами молодого возраста из социально-экономически благополучных семей.
Исследователи из Пенсильванского университета (University of Pennsylvania), Северо-Западного университета (Northwestern University) и Университета Стоуни-Брук (Stony Brook University) организовали сотрудничество с Департаментом поведенческого здоровья и услуг по лечению умственных нарушений Филадельфии (Philadelphia’s Department of Behavioral Health and Intellectual disAbility Services) для проведения когнитивно-поведенческой терапии лицам молодого возраста с посттравматическим стрессовым расстройством в городской системе поведенческого здоровья.
В исследовании у пациентов, прошедших когнитивно-поведенческую терапию с учетом предшествующих травм, отмечено уменьшение выраженности симптомов посттравматического стрессового расстройства в среднем на 30% от исходного уровня до завершения.
Ринад Бейдас (Rinad Beidas), который руководил оценкой исследования в Пенсильванском университете и в настоящее время является заведующим кафедрой медицинских социальных наук Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern University Feinberg School of Medicine), отметил, что в исследовании была эффективно внедрена когнитивно-поведенческая терапия в городскую сеть здравоохранения.
Бриана Ласт (Briana Last), возглавлявшая работу в Пенсильванском университете, в настоящее время являющаяся научным сотрудником по инклюзивности, разнообразию, равенству и доступу на факультете психологии Университета Стоуни-Брук, сообщила, что в исследовании показано, что партнерские отношения между городской общиной, исследователями, общественными организациями, врачами, молодыми людьми и их семьями имеют решающее значение для обеспечения широкого внедрения научно обоснованного лечения.
По словам авторов, разработанная в исследовании модель может быть использована другими городами для усовершенствования терапевтической помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве.
Важно отметить, что клиницисты из Филадельфии, участвовавшие в исследовании, прошли тщательное обучение пониманию посттравматического стрессового расстройства и тому, как применять эту научно обоснованную практику.
С момента старта в 2012 г. в рамках исследования обучение когнитивно-поведенческой терапии с учетом травм прошли 478 терапевтов из 20 государственных агентств по поведенческому здоровью. Ежегодно в нем принимают участие 30–40 врачей.
По материалам www.medicalxpress.com
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