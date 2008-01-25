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Новости медицины и фармацииПослеродовая депрессия: новые возможности терапии

Послеродовая депрессия: новые возможности терапии

Опубликовано  11.08.2023

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило новый препарат зуранолон для лечения послеродовой депрессии. Зуранолон выпускается в форме таблеток, их рекомендуется принимать 1 раз в сутки кратким курсом. При этом препарат не одобрен для лечения большой депрессии.

Доктор Дженнифер Пейн (Jennifer Payne), врач академического медицинского центра Университета Вирджинии (University of Virginia) UVA Health, сотрудник факультета психиатрии и нейроповеденческих наук Медицинской школы Университета Вирджинии (University of Virginia School of Medicine), США, исследует послеродовую депрессию. Доктор Дженнифер Пейн ответила на ряд вопросов о послеродовой депрессии.

Что такое послеродовая депрессия?

Послеродовая депрессия является наиболее частым осложнением родов. По сути, это большой депрессивный эпизод, который возникает вскоре после родов. По оценкам экспертов, развитие послеродовой депрессии связано с гормональными изменениями в послеродовый период.

Насколько часто отмечается послеродовая депрессия?

По оценкам экспертов, послеродовая депрессия развивается у около 13% женщин. При этом у женщин с расстройствами психоэмоциональной сферы в анамнезе риск развития послеродовой депрессии значительно выше и составляет 30–50%.

Насколько опасна послеродовая депрессия?

Выраженность симптомов может варьировать от легкой до тяжелой степени. В тяжелых случаях послеродовая депрессия может привести к совершению женщиной суицида или детоубийства.

Что известно о новом препарате зуранолон?

Зуранолон — это синтетический аналог природного гормона аллопрегнанолона. Уровень аллопрегнанолона резко снижается после родов. Зуранолон способствует уменьшению выраженности реакции на стресс и симптомов послеродовой депрессии.

В исследованиях показана высокая эффективность этого препарата: он купирует симптомы послеродовой депрессии в 70% случаев, а ремиссия развивается у 50% женщин. Для сравнения при применении стандартных антидепрессантов симптомы депрессии купируются в 50% соответственно, а ремиссия достигается у 30% рожениц. Важно, что действие препарата развивается быстро, и рекомендуемый курс лечения зуранолоном составляет всего 14 дней.

В то же время на сегодня необходимы дальнейшие исследования и анализ клинического опыта применения этого препарата.

При применении зуранолона возможно развитие ряда побочных эффектов. Так, возможно развитие седативного эффекта, поэтому препарат рекомендуется применять на ночь. В то же время у многих женщин с послеродовой депрессией отмечают нарушения сна, и зуранолон потенциально может способствовать улучшению качества сна.

Доктор Д. Пейн подчеркнула, что препарат может быть рекомендован акушером-гинекологом. В то же время женщинам с послеродовой депрессией рекомендуется проконсультироваться у психиатра.

Также Д. Пейн отметила, что существует гиподиагностика послеродовой депрессии. По ее мнению, одобрение нового препарата будет способствовать привлечению внимания медицинской общественности к проблеме послеродовой депрессии. Также Д. Пейн сообщила, что необходимо дальнейшее наблюдение за психоэмоциональным здоровьем женщин, перенесших послеродовую депрессию.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.08.2023

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