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Новости медицины и фармацииПослеродовая депрессия: есть ли выход?

Послеродовая депрессия: есть ли выход?

Опубликовано  09.07.2021

Существует вероятность того, что альтернативный препарат для лечения послеродовой депрессии будет более удобным в применении по сравнению с единственным лекарственным средством, одобренным Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения этого заболевания.

Результаты клинического исследования ІІІ фазы, опубликованные в «JAMA Psychiatry», демонстрируют, что зуранолон, пероральный препарат, уменьшал выраженность основных симптомов послеродовой депрессии всего за 3 дня.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), послеродовая депрессия диагностируется примерно у каждой восьмой роженицы. Брексанолон (Zulresso), одобренный FDA в 2019 г. для лечения этого заболевания, вводится внутривенно в течение 60 ч под наблюдением врача.

«У многих женщин нет помощника, ухаживающего за ребенком или няни и они не могут приехать в больницу на 72 ч для лечения, — заявила автор исследования Кристина Делигианнидис (Kristina Deligiannidis), доктор медицины, доцент Института медицинских исследований Файнштейна, Манхассет, штат Нью-Йорк (Feinstein Institutes for Medical Research, Manhasset, N.Y) в интервью. — В терапии послеродовой депрессии действительно требуется множество новых и новаторских методов лечения, которые действуют быстро. Крайне важно достичь купирования симптомов послеродовой депрессии как можно быстрее. Это заболевание оказывает значительное влияние на настроение женщины и ее способность выполнять свои материнские обязанности и заботиться о младенце».

К. Делигианнидис и ее коллеги случайным образом разделили 153 женщин в возрасте 18–45 лет на 2 группы. В 1-й группе женщины получали 30 мг зуранолона ежедневно в течение 2 нед, во второй — плацебо. Все участницы родили ребенка в течении полугода до включения в исследование и у них диагностировали послеродовую депрессию. Наблюдение за женщинами велось в течении 45 дней.

Исследователи измеряли выраженность патологии с помощью шкалы оценки депрессии Гамильтона (HAMD-17), где оценка 10–13 баллов означает, что у пациента фиксируются легкие симптомы, 14–17 — легкие или умеренные симптомы, а выше 17 баллов — умеренные или тяжелые симптомы послеродовой депрессии. На начальном этапе исследования средний балл по шкале HAMD-17 для пациентов в группах зуранолона и плацебо составлял 28,4 и 28,8 соответственно.

Но после 3 дней исследования было зафиксировано, что у 41% женщин группы приема зуранолона наблюдалось снижение на 50% или более показателя по шкале HAMD-17 по сравнению с исходным уровнем. К 15-му дню терапии, на следующий день после приема последней дозы, у 72% женщин, получавших зуранолон, наблюдалось уменьшение выраженности симптомов депрессии при оценке по HAMD-17. В группе плацебо этот показатель был на уровне 56%. На 45-й день выраженность симптомов депрессии уменьшилась у 75% женщин в группе приема зуранолона и 57% — в группе плацебо.

На первом этапе исследования К. Делигианнидис не могла предположить, сколько времени потребуется пациентам для уменьшения выраженности симптомов депрессии при приеме зуранолона. Поэтому в результате она была удивлена тем, насколько быстро препарат оказал действие.

В клиническом исследовании оценивали пероральную форму препарата. В отличие от брексанолона, который вводится внутривенно и быстро достигает головного мозга и нервной системы, зуранолон — пероральный препарат, который проходит через гастроинтестинальный тракт, и затем попадает в кровь и после этого проникает через ГЭБ, объяснила К. Делигианнидис.

К 15 дню приема 45% женщин, принимавших зуранолон, получили оценку 7 баллов и ниже по шкале HAMD-17, что означает, что симптомы послеродовой депрессии отсутствовали. К 45-му дню исследования у 53% женщин, принимавших препарат, наблюдалась полная клиническая ремиссия.

Зуранолон — препарат, который хорошо переносился, однако у около 5% участников группы, которая его принимала, наблюдались побочные эффекты. Среди них: 15% — сонливость, 9% — головная боль, 8% — головокружение, также прогрессировали инфекции верхних дыхательных путей. Кроме того, у женщин были отмечены такие побочные эффекты как диарея и седация.

Лиссетт Таннер (Lissette Tanner), доктор медицины, ассистент кафедры гинекологии и акушерства в Университете Эмори (Emory University) в Атланте, считает, что результаты текущего исследования многообещающие и зуранолон станет отличной альтернативой брексанолону. Она подчеркивает, что преимущество исследуемого препарата состоит в том, что это пероральная форма, которую женщины могут принимать дома, не нарушая своего привычного ритма жизни.

Л. Таннер добавила, что необходимы дальнейшие исследования с более длительным периодом наблюдения. Важно понять, насколько долго сохраняется эффект от применения препарата: не возобновляются ли симптомы послеродовой депрессии после его отмены или при длительном приеме. Также необходимо провести фармакокинетические исследования зуранолона, чтобы выяснить, какое количество лекарственного средства может потенциально попадать в грудное молоко.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  09.07.2021

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