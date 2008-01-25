Ученые австралийского Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University — ECU) проанализировали результаты проведенного в Дании исследования «Диета, рак и здоровье» (Danish Diet, Cancer, and Health study). В нем собраны данные более чем 50 тыс. человек за 23 года. Целью анализа было выяснение связи между употреблением продуктов, содержащих витамин К, и снижением риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, ассоциированных с атеросклерозом.

Установлено, что в случае соблюдения диеты с высоким содержанием витамина К риск развития атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы снижается на 34%.

В организм обычного человека с продуктами питания обычно поступают два типа витамина K: витамин K 1 (содержится в зелени и растительных маслах) и витамин K 2 (поступает с мясом, яйцами и ферментированными продуктами, например с сыром).

В когорте людей, употребляющих большое количество витамина K 1 , вероятность госпитализации по поводу сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 21%.

У лиц, употребляющих продукты с высоким содержанием витамина K 2 , риск госпитализации снижается на 14%.

Такое снижение риска относится ко всем типам сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, особенно к заболеваниям периферических артерий (34%).

По мнению доктора Николы Бондонно (Nicola Bondonno), исследователя ECU и старшего автора исследования, его результаты показывают, что потребление большего количества витамина К может быть важным методом профилактики атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний.

Она заявляет, что диетические рекомендации по употреблению витамина К обычно направлены на нормализацию функционирования свертывающей системы крови. Тем не менее появляется все больше свидетельств того, что потребление витамина К, превышающее действующие нормы, может обеспечить дополнительную профилактику развития других заболеваний, таких как атеросклероз.

Н. Бондонно указывает на необходимость дополнительных исследований, которые позволили бы понять физиологические основы такого процесса.

По мнению исследователя из Университета Западной Австралии (University of Western Australia) доктора Джейми Беллинджа (Jamie Bellinge), первого автора исследования, изучение роли витамина К в здоровье сердечно-сосудистой системы, и особенно в процессах кальцификации сосудов, — весьма перспективная область исследований.

Он сообщает, что «сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти в Австралии. И все еще существует ограниченное понимание важности различных витаминов, содержащихся в пище, а также их влияния на развитие сердечных приступов, инсультов и заболеваний периферических артерий. Результаты популяционного исследования проливают свет на потенциально важный эффект, который витамин К оказывает на развитие смертельных заболеваний, и подчеркивают важность здорового питания для их предотвращения».

Доктор Н. Бондонно отмечает, что хотя базы данных о содержании витамина K 1 в продуктах питания весьма обширны, в настоящее время сведений о содержании витамина K 2 в продуктах питания гораздо меньше. Кроме того, в нашем рационе содержится 10 форм витамина К 2 , и каждая из них может по-разному усваиваться и действовать в человеческом организме. Планируется, что следующий этап исследования будет включать разработку и улучшение баз данных о содержании витамина K 2 в пищевых продуктах. Приоритетом являются дополнительные исследования различных пищевых источников и эффектов различных типов витамина K 2 .

Чтобы удовлетворить эту потребность, доктор Марк Сим (Marc Sim), участник исследования, недавно завершил разработку австралийской базы данных о содержании витамина К в продуктах питания, которая вскоре будет опубликована.

По материалам medicalxpress.com