Поможет ли вакцинация при «Дельта»-варианте COVID-19?

Ученые исследуют, в какой степени вакцины против COVID-19 эффективны в отношении штамма «дельта» SARS-CoV-2.

«Дельта»-вариант SARS-CoV-2, впервые выявленный в Индии, и сегодня является доминантным в Великобритании. В США не менее 10% новых случаев заболевания также вызваны именно им.

Количество новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Великобритании стремительно выросло за июнь 2021 г. По данным Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England — PHE), «дельта»-вариант обладает большой контагиозностью, чем варианты вируса, которые были определены до этого и с большей вероятностью приводит к госпитализации.

Однако в соответствии с актуальными данными, вакцинация предотвращает тяжелое, требующее лечения в стационаре, течение коронавирусной болезни, вызванной штаммом «дельта».

Очень высокий уровень предотвращения госпитализации

PHE проанализировала потребность в стационарном лечении лиц, инфицированных «дельта»-вариантом COVID-19. Продемонстрирована эффективность в предотвращении госпитализации таких больных на уровне 71% после введения одной дозы и 92% — после 2 доз вакцины Оксфордского университета/компании AstraZeneca (University of Oxford)/«AstraZeneca». Вакцина от «Pfizer» была, соответственно, эффективной на 94% после введения первой дозы и на 96% — после двух доз.

Отчет PHE еще не прошел рецензирование, но по эффективности вакцинальной защиты эти данные сопоставимы с таковыми при «альфа»-варианте, или B.1.1.7, который ученые впервые определили в Великобритании.

«Эти результаты свидетельствуют об очень высоком уровне защиты от тяжелого, требующего госпитализации, течения заболевания, вызванного «дельта»-вариантом коронавируса, с помощью одной или двух доз любой вакцины», — утверждают авторы.

Такое заявление было опубликовано после предыдущего отчета, в котором указывается, что вакцины против SARS-CoV-2 были менее эффективными в защите людей от SARS-CoV-2, если они получали только первую дозу вакцины от «Pfizer»/«BioNTech» или Оксфордского университета/ компании «AstraZeneca». Однако в этом анализе, который еще не прошел экспертную проверку, исследователи фиксировали любой случай COVID-19 с наличием симптомов независимо от тяжести течения.

Вакцина «Moderna»

В новом, еще не рецензированном исследовании ученые компании «Moderna» установили, что антитела, полученные от восьми вакцинированных добровольцев, могут эффективно нейтрализовать искусственно созданный, модельный, или псевдовирус, который несет шипоподобный белок SARS-CoV-2 с наличием мутаций в «дельта»-варианте.

Хотя способность исследуемой сыворотки крови нейтрализовать штамм «дельта» была ниже по сравнению с «альфа»-вариантом и вариантом, доминировавшим ранее, авторы исследования указывают, что все штаммы «оставались чувствительными» к нейтрализации антителами, синтезируемых в ответ на введение вакцины «Moderna».

Данные по Covaxin

Результаты исследования ученых Индийского совета медицинских исследований (Indian Council of Medical Research) и «Бхарат Биотек Интернешнл» («Bharat Biotech International»), которые совместно разработали вакцину Covaxin против COVID-19 указывают на ее эффективность против «дельта»-варианта.

Хотя in vitro эффективность антител вакцинированных лиц по нейтрализации штамма «дельта» оказалась ниже, исследователи отмечают, «что нейтрализующий потенциал вакцины установлен», считая это неотъемлемым свойством препарата.

Covaxin производят из цельного вириона SARS-CoV-2, химически инактивированного для предотвращения репликации. Введение данной вакцины вызывает продукцию в организме человека антител к различным структурным компонентам вируса. И даже в том случае, если в результате мутации изменится один структурный компонент, с появлением нового штамма антитела к другим структурным компонентам вируса все равно должны обеспечить достаточную защиту, в частности от «дельта»-варианта SARS-CoV-2.

Однако исследование было небольшим, его экспертная оценка не проведена. Поэтому необходимо дальнейшее изучение, чтобы выяснить, насколько вакцина Covaxin действительно является эффективной в реальных условиях для предотвращения тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом «дельта».

Sputnik V и CoronaVac

Производители российской вакцины Sputnik V против SARS-CoV-2заявили в социальной сети Twitter об ее высокой эффективности относительно «дельта»-варианта по сравнению с другими вакцинами. Результаты исследования представлены в международном рецензируемом журнале.

Также было анонсировано появление в ближайшее время бустерной вакцины, разработанной непосредственно для формирования иммунитета против «дельта»-варианта SARS-CoV-2.

Однако из-за отсутствия общедоступных данных оценить обоснованность этих утверждений относительно вакцины Sputnik V пока невозможно.

На сегодня недостаточно информации и относительно эффективности вакцины компании Sinovac против «дельта»-варианта SARS-CoV-2 (CoronaVac). По данным «Reuters» на 17 июня 2021 г., в Индонезии заболели COVID-19 более 350 врачей и медицинских работников, ранее получавших вакцину CoronaVac.

Как сообщил Бадай Исмойо (Badai Ismoyo), руководитель отдела здравоохранения области Кудус (Kudus) острова Ява (Java): «У большинства медицинских работников наблюдали бессимптомное течение и они самоизолировались дома, однако несколько десятков были госпитализированы с повышенной температурой тела и сниженной сатурацией».

В регионе наблюдается большое количество случаев инфицирования COVID-19, которые, по мнению экспертов, преимущественно связанные с «дельта»-вариантом. Принимая во внимание информацию «Reuters», очевидна необходимость дополнительных исследований эффективности CoronaVac для защиты вакцинированных лиц от тяжелого течения «дельта»-варианта SARS-CoV-2.

По материалам www.medicalnewstoday.com